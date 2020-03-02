Легальные футбольные ставки – популярная БК 1xBet

Наиболее популярными являются футбольные ставки – БК 1xBet их регулярно обновляет, рискнуть деньгами может любой желающий.

Последний матч чемпионата Италии – серии А, между “Вероной” и “Ювентусом” закончился победой первой команды. Несмотря на то, что Криштиану Роналду сумел забить мяч в ворота оппонентов на 65-й минуте, его клубу не удалось показать высокий уровень футбола, достойный лидера чемпионата.

На 76-й минуте счет сравнял Фабио Борини, а Джампаоло Паццини, реализуя пенальти, вывел Верону вперед. Хотя победители и получили три очка в свой актив, на расстановку сил в турнирной таблице это почти не повлияло. Но бетторы могут попробовать заработать, сделав футбольные ставки – БК 1xBet устанавливает хорошие коэффициенты на подобные матчи.

Сможет ли “Ювентус” вернуть первенство, которое теперь принадлежит “Интеру”, могут попытаться угадать фанаты футбола. Но стоит присмотреться и к будущим матчам “Вероны” против:

“Сампдории”;

“Кальяри”;

“Удинезе”;

“Наполи”.

Команда уже продемонстрировала, что умеет удивлять и играть на высоком уровне, даже если противником выступает более рейтинговый и сильный соперник. На такие противостояния 1xStavka.ru предлагает бетторам хороший коэффициент. Но можно поставить и на “Ювентус”, тем более что вскоре ему предстоит сыграть с миланским “Интером”.

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