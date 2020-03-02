Букмекерская линия на сайте компании 1xBet

Уже через несколько туров мы с вами узнаем имя нового чемпиона страны. Букмекерская линия на http://1xbet.tj позволяет сделать прогнозы даже на исход соревнований в целом.

В сезоне 2019/20 достаточно неожиданно настоящую борьбу “Ювентусу” сумел навязать “Интер”. За летнее и зимнее трансферные окна “нерадзурри” смогли неплохо укрепиться, что стало залогом положительного результата.

“Интер” здорово стартовал, но в конце осени-начале зимы на первое место в турнирной таблице все же вышел “Ювентус”. Однако затем несколько осечек туринцев привели к тому, что подопечные Антонио Конте вновь стали вполне реальным претендентом на титул.

В букмекерской линии на сайте компании 1xBet их шансы на завоевание титула оцениваются достаточно высоко. Если же “Интер” и дальше не будет терять очки, то сотворить сенсацию команде будет вполне по силам.

Победа в дерби над “Миланом” со счетом 4:2 добавила “нерадзурри” моральных сил и уверенности в себе. Благодаря этому команда с новыми силами включилась в увлекательную гонку за золотыми медалями в Серии А. Отметим, что к ней также достаточно неожиданно подключился и “Лацио”, который в последний раз был реальным претендентом на титул несколько десятков лет назад.

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Несмотря на то, что многие эксперты называют фаворитом гонки за золотые медали действующего чемпиона страны – “Ювентус”, сбрасывать со счетов “Интер” точно не стоит. Команда уже доказала, что способна отыгрывать самые разные гандикапы. Теперь вы сможете смотреть онлайн футбол на https://1xbet.tj и делать прогнозы относительно выступления команды.

Итак, если же говорить о потенциально сильных сторонах команды в контексте борьбы за титул, то можно выделить:

Индивидуальное мастерство главных звезд. Неплохую сыгранность. Особенно впечатляющей она выглядит на фоне того, как за полгода команда обновила. Достаточно взглянуть на взаимодействие Мартинеса и Лукаку, чтобы понять, что партнеры хорошо знают особенности игры своих коллег. Тренерские решения Конте. В чем “Интер” точно сильнее “Юве”, так это роль наставника. Конте буквально за несколько месяцев сумел привить команде свой стиль, который приносит результат.

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