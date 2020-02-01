Стоит ли устраиваться главным бухгалтером не имея нужной квалификации

Часто на место главного бухгалтера небольшой компании приглашаются специалисты не обладающие необходимой квалификацией и соответствующим опытом работы. Предполагается, что звучность должности и шанс получить значимую запись в трудовой книжке являются достаточной мотивацией для выполнения служебных обязанностей на должном уровне. Самим работодателем при этом преследуются довольно очевидные низменные цели — желание сэкономить на окладе ценного специалиста и получение действенных рычагов воздействия на неопытного сотрудника.

Прискорбно, что молодые бухгалтера не осознают, на какой риск они идут. Должность главного бухгалтера предполагает материальную, административную и даже уголовную ответственность. Даже прямые указания руководителя на совершения противозаконных действий не являются поводом для снятия вины, что часто используются в мошеннических схемах с подставными компаниями.

Как уберечь себя от ненужного риска

Прежде всего необходимо здраво оценивать свои возможности и не соглашаться на работу лишь за звучную должность. Работа бухгалтера предполагает владение определенными навыками, многие из которых приходят только с опытом. Год под руководством опытного специалиста даст для карьеры гораздо больше, чем резкий старт в высоком статусе.

Желательно позаботиться о независимой юридической поддержке. Должностные обязанности и личные указания должны рассматриваться через призму законности, независимо от того к чему приведет отказ от их выполнения.

Любые проявления непрофессионализма руководителя или учредителя организации не должны остаться без внимания. Личный контроль должен распространяться на любой вопрос, имеющий отношения к сфере ответственности занимаемой должности.

Простой пример по последнему пункту: руководитель нанимает неквалифицированное лицо для проведения ремонтных работ по установке запорного механизма в дверь офиса. Несмотря на то, что установка замка в металлическую дверь проверенным мастером в Москве обойдется немногим дороже. Налицо прямая угроза интересам бухгалтера, как материально ответственного лица. Настоятельно рекомендуется принять меры, вплоть до подачи официального обращения заказным письмом с уведомлением.