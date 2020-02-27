Продажа оригинальных запчастей для коммерческих автомобилей ГАЗ

Коммерческий транспорт независимо от характера эксплуатации (доставка грузов, перевозка пассажиров и пр.) постоянно подвергается различного рода нагрузкам. Вследствие этого, детали автомобиля изнашиваются и теряют ресурс. Чтобы предотвратить поломку и выход из строя, необходимо регулярно проводить диагностику и ремонт, заменяя неисправные комплектующие. И при этом, важно использовать только качественные детали. Приобрести оригинальные запчасти ГАЗ в Саратове и Энгельсе вы можете в дилерских центрах группы компаний «Лидер».

Сертифицированные комплектующие по доступной цене.

Учитывая характер эксплуатации коммерческого транспорта в современных реалиях, а также, высокую конкуренцию на рынке, очень важно, чтобы техника была исправна и долговечна. И это можно обеспечить, используя оригинальные запчасти. Такой подход гарантирует следующее:

высокое качество. Все комплектующие предварительно проверяются на заводе, после чего, доставляются конечному потребителю;

полное соответствие. Оригинальные детали изготавливаются под определённые модели и модификации коммерческого авто, что обеспечивает быстрый и качественный монтаж, а также, исключает повышенный износ и преждевременный выход из строя;

заводская гарантия.

К тому же, не забывайте, что использование оригинальных деталей защищает авто от более серьёзных поломок, что может привести к крупным расходам на восстановление.

Группа компаний «Лидер» является официальным дилером ГАЗ, поэтому, может обеспечить клиентов только оригинальными запчастями для всех моделей коммерческой техники (подробности здесь - https://gk-lider.ru/zapchasti/). Будет оказана профессиональная помощь в выборе и установке. По телефону +7 (8452) 44-88-88, вы можете узнать все подробности о действующих предложениях.