Описание слота Ghost Pirates

Онлайн игра Ghost Pirates подходит для тех, кто интересуется пиратами и мистикой. Дизайн игры, призрачное оформление – все соответствует названию и такие игровые автоматы весьма популярны в онлайн казино. Слот Ghost Pirates обладает всеми преимуществами казино – участие без оплаты, без регистрации. Также здесь большие выплаты и есть бонусные символы.

Правила игры, чем бесплатные азартные игровые автоматы Ghost Pirates отличаются от аналогов Поскольку слот Ghost Pirates использует более сложную систему, чем остальные развлечения из каталога, играть в него рекомендуется опытным пользователям. Но многие новички также с легкостью ее изучат и поймут. Вместо количества линий здесь выбирать несколько вариантов – 3, 9, 27, 81, 243. Чем больше число, тем больше символов задействовано и тем больше возможный выигрыш.

Элементы экрана подсвечиваются, когда вы их выбираете

При способе 3 в первом и третьем рядах активны только первые элементы, при способе 9 – первые два элемента и так далее. Средний ряд Ghost Pirates всегда остается активным, то есть вариант 243 делает все линии активными.

Детально эта схема объясняется на экране таблицы выплат. Чтобы открыть его, нажмите соответствующую кнопку. Основные комбинации бесплатных игровых автоматов Призрачные пираты без регистрации Если вы начали играть в игровые автоматы под названием Призрачные пираты, то заметили, что разные комбинации приносят разные результаты. Поэтому многие игроки стараются изучить цены всех символов.

Морской якорь дает коэффициент от 2 до 80.

Пушка обладает таким же значением. Забытые временем вазы увеличивают сумму от 4 до 100 раз, как и географические карты, которые ведут к сокровищам призрачных пиратов. Более дорогая цена у необычного золотого медальона, который приносит коэффициент от 10 до 150.

Еще дороже два пистолета, приносящих от 10 до 200. Коэффициент зеленого попугая, который раньше был помощником капитана – от 20 до 400. Сумасшедшая и непредсказуемая обезьянка характеризуется коэффициентом от 30 до 500.

Призрачный пират дает увеличение от 50 до 1000. Дама на борту – от 100 до 1500.

Эти коэффициенты актуальны для способов 3, 9, 27 и 81, а для 243 они немного отличаются. Сундучок дарит игрокам в Призрачных пиратов бонусные запуски. Поскольку игра бесплатная, попробуйте разные варианты и комбинации, нажимайте кнопки, меняйте параметры. Это позволит выбрать наиболее подходящий стиль игры.