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Особенности эксплуатации инверторов марки Stark Country INV

Сегодня, 04:43

Для обеспечения стабильного и безопасного энергосбережения в частных домах, коттеджах, офисах или других подобных объектах сегодня нужно использовать не только стандартные источники бесперебойного питания. Ещё может возникнуть необходимость в инверторе, чтобы преобразовывать энергию для подачи чистого синуса на оборудование, а также конвертировать электричество от разных источников в единый приемлемый формат. Для решения этих задач можно использовать бестрансформаторные инверторы линейки Stark Country INV.

Технические особенности.

Инверторы Старк Кантри – это бестрансформаторные однофазные устройства с зарядным блоком. Номинальная мощность ЗУ составляет 700-5000 ВА в зависимости от модели. Комплектация практически всех ИБП данного типа включает в себя:

  • конвертор;
  • блок аккумуляторной батареи;
  • инвертор;
  • зарядное устройство.

Небольшие габариты за счёт отсутствия трансформатора позволяют без проблем разместить устройство даже в небольшом помещении или отдельной нише. Что касается непосредственной эксплуатации, то главная особенность инверторов – это гибкий контроль. Вы можете настроить все необходимые параметры:

  • напряжение отсечки;
  • ток заряда и разряда;
  • тип аккумулятора и пр.

Это полезно, если устройство подключено к разным источникам питания с различными характеристиками. Можно обеспечить стабильную подачу энергии независимо от действующего источника. Наличие удаленного управления решает вопрос с удобством работы.

Линейка Stark Country INV представлена двумя группами устройств:

  • с встроенным контроллером MPPT;
  • без встроенного контроллера.

При этом всегда есть возможность подключить внешний контроллер PWM и MPPT типа.

Приобрести инвертор Старк в России и Казахстане можно в компании ООО "Пауэрконцепт" оптом, а также в розницу через дилерскую сеть фирмы.

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