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Особенности эксплуатации инверторов марки Stark Country INV
Сегодня, 04:43
Для обеспечения стабильного и безопасного энергосбережения в частных домах, коттеджах, офисах или других подобных объектах сегодня нужно использовать не только стандартные источники бесперебойного питания. Ещё может возникнуть необходимость в инверторе, чтобы преобразовывать энергию для подачи чистого синуса на оборудование, а также конвертировать электричество от разных источников в единый приемлемый формат. Для решения этих задач можно использовать бестрансформаторные инверторы линейки Stark Country INV.
Технические особенности.
Инверторы Старк Кантри – это бестрансформаторные однофазные устройства с зарядным блоком. Номинальная мощность ЗУ составляет 700-5000 ВА в зависимости от модели. Комплектация практически всех ИБП данного типа включает в себя:
Небольшие габариты за счёт отсутствия трансформатора позволяют без проблем разместить устройство даже в небольшом помещении или отдельной нише. Что касается непосредственной эксплуатации, то главная особенность инверторов – это гибкий контроль. Вы можете настроить все необходимые параметры:
Это полезно, если устройство подключено к разным источникам питания с различными характеристиками. Можно обеспечить стабильную подачу энергии независимо от действующего источника. Наличие удаленного управления решает вопрос с удобством работы.
Линейка Stark Country INV представлена двумя группами устройств:
При этом всегда есть возможность подключить внешний контроллер PWM и MPPT типа.
Приобрести инвертор Старк в России и Казахстане можно в компании ООО "Пауэрконцепт" оптом, а также в розницу через дилерскую сеть фирмы.