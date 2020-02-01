Особенности эксплуатации инверторов марки Stark Country INV

Для обеспечения стабильного и безопасного энергосбережения в частных домах, коттеджах, офисах или других подобных объектах сегодня нужно использовать не только стандартные источники бесперебойного питания. Ещё может возникнуть необходимость в инверторе, чтобы преобразовывать энергию для подачи чистого синуса на оборудование, а также конвертировать электричество от разных источников в единый приемлемый формат. Для решения этих задач можно использовать бестрансформаторные инверторы линейки Stark Country INV.

Технические особенности.

Инверторы Старк Кантри – это бестрансформаторные однофазные устройства с зарядным блоком. Номинальная мощность ЗУ составляет 700-5000 ВА в зависимости от модели. Комплектация практически всех ИБП данного типа включает в себя:

конвертор;

блок аккумуляторной батареи;

инвертор;

зарядное устройство.

Небольшие габариты за счёт отсутствия трансформатора позволяют без проблем разместить устройство даже в небольшом помещении или отдельной нише. Что касается непосредственной эксплуатации, то главная особенность инверторов – это гибкий контроль. Вы можете настроить все необходимые параметры:

напряжение отсечки;

ток заряда и разряда;

тип аккумулятора и пр.

Это полезно, если устройство подключено к разным источникам питания с различными характеристиками. Можно обеспечить стабильную подачу энергии независимо от действующего источника. Наличие удаленного управления решает вопрос с удобством работы.

Линейка Stark Country INV представлена двумя группами устройств:

с встроенным контроллером MPPT;

без встроенного контроллера.

При этом всегда есть возможность подключить внешний контроллер PWM и MPPT типа.

Приобрести инвертор Старк в России и Казахстане можно в компании ООО "Пауэрконцепт" оптом, а также в розницу через дилерскую сеть фирмы.