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Почему важно купить подложку под ламинат.
Сегодня, 04:39
Ламинат – одно из самых популярных напольных покрытий на рынке. У него есть масса преимуществ: от разнообразия дизайнов до долговечности. Но нельзя забывать, что этот материал нельзя укладывать без предварительной подготовки. В противном случае панели будут быстро изнашиваться, вас будет беспокоить шум при ходьбе, а холод от пола обязательно будет проникать в комнату. Решение проблемы есть - подложку под ламинат купить. И сейчас на рынке особым спросом пользуется рулонный материал ЭВА.
Для чего вам нужна подложка EVA.
ЭВА или этиленвинилацетат – синтетический материал из вспененной резины. Имеет эластичную структуру с эффектом сохранения формы, не выделяет запах, обладает низкой гигроскопичностью и хорошей теплоизоляцией. Всё это при использовании EVA в качестве подложки под ламинат, как поддерживающий слой, обеспечивает следующее:
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