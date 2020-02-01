Почему важно купить подложку под ламинат.

Ламинат – одно из самых популярных напольных покрытий на рынке. У него есть масса преимуществ: от разнообразия дизайнов до долговечности. Но нельзя забывать, что этот материал нельзя укладывать без предварительной подготовки. В противном случае панели будут быстро изнашиваться, вас будет беспокоить шум при ходьбе, а холод от пола обязательно будет проникать в комнату. Решение проблемы есть - подложку под ламинат купить. И сейчас на рынке особым спросом пользуется рулонный материал ЭВА.

Для чего вам нужна подложка EVA.

ЭВА или этиленвинилацетат – синтетический материал из вспененной резины. Имеет эластичную структуру с эффектом сохранения формы, не выделяет запах, обладает низкой гигроскопичностью и хорошей теплоизоляцией. Всё это при использовании EVA в качестве подложки под ламинат, как поддерживающий слой, обеспечивает следующее:

компенсация неровностей. Если после монтажа бетонного пола на поверхности остались мелкие углубления, то ЭВА нивелирует их за счёт своей эластичности. Заполнив все неровности, она создаст ровную поверхность, поверх которой можно свободно укладывать ламинат;

поглощение звуков. Материал за счёт хорошей звукоизоляции будет гасить любые шумы, которые возникают при ходьбе. Поэтому по ламинатному полу будет намного комфортнее передвигаться. Особенно это актуально при обустройстве верхних этажей частных домов;

снижение теплопотерь. Пористая структура ЭВА препятствует потерям тепла, благодаря чему в помещении поддерживается оптимальная температура. Сохраняется комфортный микроклимат, снижаются расходы на отопление.

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