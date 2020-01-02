Борьба с подпольными игорными заведениями продолжается

Уже десятилетие прошло с момента запрета на территории России игорного бизнеса, для любителей и проведения азартных игр в стране выделены четыре специальные игорные зоны. Однако российские азартные игроки стали играть подпольно или перебрались в легальные казино, успешность которых несколько сомнительна, либо в ближнюю заграницу. Нелегальных игорных залов в стране такое количество, что почти ежедневно мы слышим об их ликвидации.

Не так давно достоянием общественности стала новость о возбуждении следственным комитетом в Великом Новгороде уголовного дела, участниками которого стали 15 человек, нелегально организовывавших азартные игры посредством сети Интернет в заведениях по типу этого - frank-casino-online.info. Незаконная прибыль подпольных бизнесменов превысила 140 млн. рублей. Как предполагают следователи, в 2016 году житель Великого Новгорода основал организованную преступную группировку, куда привлек 14 человек. Предполагаемые преступники устраивали азартные игры на игровом оборудовании и в интернете. Пока обнаружено два нелегальных игорных зала: по проспекту Мира и Большой Московской улице. По сообщению старшего прокурора в отделе прокуратуры области, осуществляющем надзор над уголовной процессуальной и оперативной розыскной деятельностью, Дмитрия Бевза, в результате совместных оперативных розыскных действий сотрудников Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел города Новгорода удалось пресечь деятельность подпольной игорной организации. Сейчас новгородский районный суд решает вопрос о назначении подозреваемым заключения под арест в качестве пресекающей меры.

Задержанным предъявляется обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр, совершаемых организованной группировкой. Частью 3 ст.171.2 российского Уголовного кодекса за такое преступление предусматривается наказание, в том числе, лишением свободы на срок до шести лет.

По рассказу заместителя начальника отдела Следственного управления СК РФ в Новгороде и области, расследующего особо важные дела, Дениса Фомичева, деятельность организаторов подпольных игр была направлена на получение прибыли, которая достигла 143 млн. рублей. В местах проживания подозреваемых проводились обыски, результатом которых стали обнаружение и изъятие боевых гранат, огнестрельного оружия и патронов к нему, всевозможного игрового оборудования.

В настоящее время в Новгородском районном суде рассматриваются ходатайства следователей, касающиеся ареста задержанных. И еще интересный момент. Как стало известно, подозреваемый основатель организованной преступной группировки жил по соседству в доме с Арнольдом Шалмуевым, бывшим первым вице-губернатором Новгородской области, который сейчас находится в местах не столь отдаленных, отбывая наказание.

Следователями продолжается работа, проводятся необходимые следственные мероприятия, выясняются обстоятельства совершенного правонарушения. Прокуратура Новгородской области контролирует проведение и результаты расследований по уголовным делам.