Вид на жительство в Испании

Сейчас многие люди стремятся получить вид на жительство Испания. Если испанские власти примут положительный ответ, вы получите вид на жительство без трудового законодательства. Если вы покупаете дорогую недвижимость, ситуация упрощается: вы имеете право запросить золотую визу. Поэтому сегодня мы собираемся проанализировать ситуацию, в которой вы приобрели недвижимость менее чем за 600 000 евро, и планируете подать заявление на получение вида на жительство в Испании.

Важные моменты

Все документы, написанные на иностранном, должны быть переведены на испанский. Первое разрешение на пребывание выдается сроком на один год. При соблюдении определенных предварительных условий и условий срок действия продлевается на 2 года. Хотите поселиться в Испании? Тогда вам нужно найти место для жизни. Вы можете сделать это через различные веб-сайты и агентства недвижимости. В последнее время стоимость жилья в Испании снизилась на 30% по некоторым данным и на 50% по другим источникам. Поэтому любой, кто хочет жить на курорте, может купить дом в Испании. Следует отметить, что в этой стране все иностранные граждане имеют ипотечный кредит на покупку домика. Залог должен составлять примерно 50% от стоимости имущества. При этом сумма кредита должна быть не менее ста тысяч евро. К преимуществам рынка можно отнести отсутствие ограничений при приобретении дома или квартиры для иностранцев. Второе преимущество - низкий налог на недвижимость в международном сравнении.

Какие самые популярные районы Испании?

Когда вы решите купить дом в Испании, все, что вам нужно сделать, это ознакомиться с наиболее известными регионами, в которых нуждаются покупатели недвижимости. Это стало самым популярным регионом для покупки недвижимости в Испании иностранцами. Коста Бланка, Барселона, курорт. Надо сказать, что самым дешевым вариантом на испанском побережье является Коста Бланка. Например, однокомнатная квартира на вторичном рынке будет стоить около пятидесяти тысяч евро. Если вы хотите жить в новом доме недалеко от моря, конечно, вам придется платить несколько раз. Дом у моря стоит около 160 600 евро. На Майорке цена квартир составляет около 170 060 евро, на Тенерифе есть хороший вариант за 70 000 евро. Недвижимость в Испании, которую финансовые учреждения конфисковывают для выплаты кредитов, сегодня пользуется большим спросом. В результате сотрудники банка внедряют дома-должники и дома по низким ценам.