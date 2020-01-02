Досудебное урегулирование арбитражных споров

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Досудебное урегулирование

Давайте поговорим о том, какими преимуществами обладает досудебное урегулирование споров. Итак, первое, на что хотелось бы обратить внимание, так это на то, что подобного рода решение конфликта значительно снижает нагрузку на арбитражный суд. Это говорит о том, что он будет работать более быстро, а сама деятельность будет осуществляться намного эффектнее. Вторым преимуществом досудебного урегулирования является то, что с его помощью можно значительно сократить затраты заявителя на какие-либо издержки. Сюды мы можем отнести и оплату труда специалиста, копии документов, госпошлина. Также, с помощью досудебного разбирательства можно мирно решить все конфликты и прийти к компромиссу между двумя сторонами. И, наконец, подобный способ решения вопросов значительно экономит время заявителя.

Досудебное урегулирование: обязательное и необязательное

Сейчас мы рассмотрим те случаи, когда досудебное урегулирование обязательно: 1. Во время взимания обязательных плат и разнообразных санкций; 2. Моменты, когда физические и юридические лица не платят налоги; 3. Решения по таможенным оплатам и пошлинам; 4. Обжалование решений налоговой службы; 5. Расторжение банковского договора, в том числе и договора банковского счета; МЫ перечислили лишь пять пунктов. На ресурсе, который указан выше их множество, и если заметить, большинство из них относятся к финансовой сфере. Если вы перейдете на сайт, что указан выше, то сможете также узнать о том, как направить досудебную претензию. Также, на ресурсе вы прочтете обо всех правилах досудебного урегулирования, узнаете, как нужно себя вести. Стоит отметить и тот факт что при подаче досудебной претензии человеку необходимо досконально четко изложить свои мысли в документе.