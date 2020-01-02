Aктуальные способы защиты товарного знака

Сейчас многих людей интересуют актуальные способы защиты товарного знака. В частности, это интересует людей, имеющих различные торговые марки и собственные бренды. Итак, если вам необходима консультация опытного юриста, то обратитесь на этот сайт https://yuristznaet.ru/sud/zaschita-tovarnogo-znaka.html. Здесь вы не только найдете профессионала своего дела, но и сможете узнать огромное количество полезной и увлекательной информации о товарных знаках. Сайт помогает многим людям понять, что делать в том случае, если ваш товарный знак был использован конкурентами. В этой статье мы поговорим о видах товарного знака, а также вы узнаете о том, почему стоит обращаться к юристам для защиты товарного знака.

Виды товарных знаков.

Итак, что подразумевают под товарным знаком? В просом языке эту фразу можно трактовать по разному: бренд, логотип, торговый знак. Существует несколько видов товарных знаков и сейчас мы поговорим о каждом из них более подробно:

1. Словесное обозначение. Как правило, включает в себя буквы, слова и их сочетания. Важно использовать в таком товарном знаке единый стиль шрифта. Также, чаще всего выбирается определенная цветовая гамма Элементы графики не задействованы.

2. Графическое обозначение. Выглядит в виде эмблемы. Может состоять как из рисунка, так и из надписи, выполненной в графической стилистике. Может сочетать в себе несколько цветов.

3. Комбинированное обозначение. Сочетает в себе вышеуказанные стили. Состоит из разных цветов и стилей шрифта.

4. Объемное обозначение. Используются элементы, которые были выполнены с помощью трехмерной графики.

5. Звуковое обозначение. Сюда мы можем отнести комбинацию звуков. Очень ярким и популярным примером подобного товарного знака является мелодия из ”McDonald's”.

Плюсы регистрации товарного знака.

Итак, регистрация товарного знака имеет свой ряд особенностей и преимуществ и сейчас мы поговорим о них более подробно. Начнем, пожалуй с того, что сразу же после регистрации товарного знака компания сможет использовать его по всем тем странам, городам и регионам, где действует эта регистрация. Второе, на что необходимо обратить внимание, так это на то, что после регистрации компания может использовать товарный знак во всех вариациях рекламной продукции. Это могут быть упаковки, футболки, документы, канцелярские товары, сайты. Также, у компании будет возможность в любой момент продать товарный знак или же передать его другим людям. Товарный знак также можно будет использовать и в качестве залога при выполнении каких-либо операций, связанных с банковской деятельностью.