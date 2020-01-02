Патологические азартные увлечения в казино, причины, симптомы и лечение

Патологическая азартная игра или патологическая игра это та игра, которая идёт с увеличивающимися финансовыми затратами для достижения желаемых эмоций. Патологическая азартная игра вызывает беспокойство или раздражение, когда вы пытаетесь ограничить или прекратить азартные игры. Азартные игры как способ избежать проблем или выпустить дисфорическое настроение (например, чувство беспомощности, вины, беспокойства, депрессии) - ведь когда в игровой автомат Merlins Millions играть хочется постоянно - это хорошо отвлекает от всего остального.

Совершенные незаконные действия, такие как подделка, мошенничество, кража, растрата или финансирование азартных игр — это частые проявления азартной зависимости. После потери игровых денег люди часто возвращаются назад в казино снова и снова чтобы успокоиться. У людей, у которых развивается патологическая зависимость, азартные игры иногда приводят к постоянным проигрышам больших денег.

Распространенные причины и факторы риска патологической зависимости от азартной игры

Часто такая зависимость может привести к тому, что человек может:

1.Потерять отношения.

2.Потерять работу.

3.Быть поглощены азартными играми.

4.Потерять контроль.

5.Провести незаконную операцию.

Распространенное лечение зависимости от азартных игр

Существует доказательство того, что СИОЗС Пароксетин эффективен при лечении патологических зависимостей от азартных игр.

Большая часть лечения включает в себя консультирование, поэтапные программы, самопомощь, взаимную поддержку или их комбинацию.

Игровые консультации обычно предоставляются профессиональными консультантами, которые часто являются квалифицированными психологами и социальными работниками.

Многие клиники использует 12-шаговую программу, адаптированную для лечения игровой зависимости.

Другие пошаговые программы (некоторые из них используются в коммерческих целях), которые относятся к азартным играм и игровым зависимостям, также должны использоваться для решения проблем игроков.

Развитие метода лечения - взаимная поддержка. С развитием азартных игр в Интернете многие игроки испытывают трудности с использованием различных групп взаимной поддержки для проведения своего восстановления.