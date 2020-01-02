Казино Вулкан Россия: бонусы

Подарки от интернет-казино, или, как их принято называть, бонусы, являются одним из основных средств для привлечения игроков в интернет-казино. Выдача бонусов производится на определенных условиях. Проще говоря, они, за совсем малым исключением, требуют отыгрыша. Кроме того, бонусные предложения носят срочный характер, то есть ограничены во времени. Но при этом правильное их использование способствует сохранению банкролла. При помощи лояльной бонусной политики виртуальное заведение улучшает свою репутацию, повышает конкурентоспособность на рынке азартных игр. Таким образом, бонусы выгодны как казино, так и игроку.

Классификация

Самые распространенные виды призовых выплат:

депозитные;

бездепозитные;

бесплатные вращения (ставки делает казино);

кэшбек;

эксклюзивные бонусные предложения;

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Принять предложение казино или нет, решает сам пользователь. Но они так многообразны, что можно найти подходящий для себя вариант, не прикладывая никаких усилий.

Бездепозитные бонусы

Их особенность в том, что они выдаются без пополнения счета. Это привилегия новичков. Цель бездепозитного поощрения в том, чтобы игрок почувствовал всю прелесть игры с настоящими ставками и продолжил процесс уже со своими деньгами. Иногда бездепозит выдается постоянным игрокам за то, что они длительное время пользуются услугами игорного дома.

Поощрения за депозит

Они начисляются за пополнение баланса. По сравнению с бездепозитами, сумма их гораздо больше. Их отличает упрощенный процесс вывода. В зависимости от политики, которую проводит заведение, они могут быть единоразовыми или производиться за последующие взносы на счет.

Фриспины

Так называют бесплатные вращения, причем деньги на ставки не списываются со счета, а делаются самим заведением (по сумме последней ставки). Фриспины могут предоставляться и самим casino, в качестве выигрыша участникам турниров, лотерей и других акций. Используют их и при появлении в игротеке заведения новых слотов, для привлечения внимания участников к ним. Таким образом, игроки могут протестировать эмулятор, делая реальные ставки с шансом на выигрыш, без риска для собственных средств. Фриспины без вейджера — это обычно призовая игра, которой оборудован слот. Выигранная сумма может сразу подаваться на вывод.

Кэшбек

Это еще одно средство увеличения банкролла. Принцип этой акции такой же, как у отдельных интернет-магазинов: частичный возврат средств на счет. Разница лишь в том, что казино возвращает участнику части проигранных денег. Сумму, возвращенную на счет, также нужно отыграть. Правда, Вейджер здесь намного лояльнее, чем в классических бонусных предложениях (в среднем, до х20). Кэшбек — достаточно редкое явление. Он предоставляется постоянным, проверенным клиентам.

Предложение высокоранговым участникам

Речь идет о хайроллерах (игроках на постоянно высоких ставках) и игроках, которым присвоена категория VIP. Презент начисляется лишь после того, как депозит пополнен на заранее оговоренную сумму.

Еще одна особая категория бонусов — эксклюзивные предложения, которые делают игру гораздо комфортнее и повышают шансы на успех:

большая призовая сумма;

лояльные требования по Вейджеру.

Эксклюзивные акции проводятся в строго ограниченном временном промежутке. Как правило, они приурочены к каким-либо праздникам.