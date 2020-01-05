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Оформляем отчет по практике вместе с нами!
5 января 2020
Студенты учебных заведений страны на завершающих курсах проходят преддипломную практику. Она выполняется в соответствии с программой своего направления. На подготовку, написание работы труда приходится тратить большое количество времени, сил. К тому же результат проделанной работы может оказаться неожиданно низким. Это происходит по причине наличия ошибок или неправильного оформления, ведь студенты не имеют должного опыта в оформлении труда. Чтобы избежать возможных сложностей, рекомендуется воспользоваться несколькими советами специалистов, которые подготовили материал на тему, как правильно оформить отчет по практике. Таким образом, студенты не только сэкономят время на написание отчета, но смогут гарантировано получить высокий балл за правильно проделанную работу.
Особенности написания отчета по практике
Отчет по учебной практике имеет разновидность такую же, как практика:
Отчет – это сложная работа, в составлении которой нужно отнестись с большой ответственностью. Важно правильно соблюдать требования учебного заведения, которые указаны в методичке. Труд обязательно содержит анализ проведенных работ, перечисленных в практической части. Нередко отчеты содержат диаграммы, графики, чертежи, карты, схемы, которые затем можно использовать для продолжения работы над определенным вопросом. Отчет по производственной практике составляется согласно следующей структуре: введение, основная часть, заключительная часть, календарный дневник студента, а также непосредственно характеристика, предоставленная руководителем практики.
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Оформление отчета по практике согласно ГОСТ
Оформление отчета по практике осуществляется согласно следующим требованиям:
Оформление: требования к содержанию, введения, заключения
Интересно, что не каждый выпускник способен грамотно объяснить, как оформлять отчет по практике. Работы подобного плана выпускаются редко, поэтому авторы не имеют возможность приобрести надлежащие навыки. Существует несколько общепринятых стандартов, которые правильно применять, создавая отчет по практике:
Отчет по практике не терпит следующие моменты:
Оформление отчета по практике не имеет ничего сложного. Подобные критерии предъявляются большинству научных работ. Качество оформления оказывает непосредственное влияние на оценочный балл.