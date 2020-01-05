Оформляем отчет по практике вместе с нами!

Студенты учебных заведений страны на завершающих курсах проходят преддипломную практику. Она выполняется в соответствии с программой своего направления. На подготовку, написание работы труда приходится тратить большое количество времени, сил. К тому же результат проделанной работы может оказаться неожиданно низким. Это происходит по причине наличия ошибок или неправильного оформления, ведь студенты не имеют должного опыта в оформлении труда. Чтобы избежать возможных сложностей, рекомендуется воспользоваться несколькими советами специалистов, которые подготовили материал на тему, как правильно оформить отчет по практике. Таким образом, студенты не только сэкономят время на написание отчета, но смогут гарантировано получить высокий балл за правильно проделанную работу.

Особенности написания отчета по практике

Отчет по учебной практике имеет разновидность такую же, как практика:

производственная;

преддипломная

отчет по практике после завершения курса.

Отчет – это сложная работа, в составлении которой нужно отнестись с большой ответственностью. Важно правильно соблюдать требования учебного заведения, которые указаны в методичке. Труд обязательно содержит анализ проведенных работ, перечисленных в практической части. Нередко отчеты содержат диаграммы, графики, чертежи, карты, схемы, которые затем можно использовать для продолжения работы над определенным вопросом. Отчет по производственной практике составляется согласно следующей структуре: введение, основная часть, заключительная часть, календарный дневник студента, а также непосредственно характеристика, предоставленная руководителем практики.

Если студент не успевает правильно выполнить задание, то всегда можно воспользоваться помощью специалистов компании Зачете. Опытные квалифицированные специалисты готовы предложить свои услуги по выполнению научных трудов всем желающим, ответят на вопрос, как оформляется отчет по практике. Заказ будет выполнен в строгом соблюдении требований, практическими расчетами. Уже сейчас можно оформить заявку по ссылке https://zachete.ru/otchety-po-praktike-na-zakaz/.

Оформление отчета по практике согласно ГОСТ

Оформление отчета по практике осуществляется согласно следующим требованиям:

стандартный объем работы – 40 листов, изменения возможно только после указаний научного руководителя;

нумерация правильно указывается на всех страницах, исключение составляет титул, а также приложение к труду;

используется классический шрифт Times New Roman 12 или 14 кегля. Соблюдается интервал между строк 1,5см;

каждый раздел сопровождается своим названием, начинается с новой строчки. Затем текст начинается через ряд;

не следует делать перенос слов, но некоторые учебные заведения допускают это, фиксируя в методических пособиях;

для работ технического характера необходимо использовать специальные рамки на листах.

Оформление: требования к содержанию, введения, заключения

Интересно, что не каждый выпускник способен грамотно объяснить, как оформлять отчет по практике. Работы подобного плана выпускаются редко, поэтому авторы не имеют возможность приобрести надлежащие навыки. Существует несколько общепринятых стандартов, которые правильно применять, создавая отчет по практике:

каждый раздел начинают с новой страницы. Сверху указывается название заглавными буквами без точки; таблицы, иллюстрации, схемы, диаграммы в отчете по практике прописываются сразу же после их упоминания. Объекты обязательно нумеруются. Схема оформления следующая: текстовая часть – изображение - дальнейший текст; текстовая часть сопровождается перечислениями, а перед каждым пунктом ставится дефис. Допускается использование строчных букв; оформление списка литературы стандартное. Ниже представлены примеры: Фармацевтическая технология: Учебник. /Под ред. В.И. Красука. - М.; Академия, 2010, с 86-111, с 156-202 Бутовская А. Н., Хузарян И. А. Особенности проецирования ГПД на человека //Психология.-2018.Т.32 №4 – с 91-101

Отчет по практике не терпит следующие моменты:

наличие разговорной речи;

использование для научных понятий термины-синонимы, только слова прямого значения;

использование вольно трактуемых словообразований;

нельзя сокращать слова, символы, если они не указываются в общепринятых правилах, например, вместо "-" указывается слово "минус", отсутствует значок диаметра, так как слово пишется полностью;

этот же момент относится к показателям физических величин.

Оформление отчета по практике не имеет ничего сложного. Подобные критерии предъявляются большинству научных работ. Качество оформления оказывает непосредственное влияние на оценочный балл.



