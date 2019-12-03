Ламинат – надежное напольное покрытие

Ремонт комнаты, как правило, завершается декоративно-отделочными процедурами. Они заключают в себя не просто облицовку стеновых и потолочных поверхностей, но также подразумевают укладку отделочного полового покрытия. Собственники квартир и домов зачастую сталкиваются со сложным выбором подходящих материалов для отделки половых поверхностей. Связано это с тем, что Напольные покрытия на современном рынке представлены в широчайшем разнообразии.

Сегодняшний строительный рынок предлагает широкий ассортиментный спектр ламинатных покрытий, паркетных настилов, ковролина, а также линолеума. Это далеко не все виды современных напольных покрытий. При этом стоит заметить, что чаще всего используется ламинат и паркетная доска. В нашей статье рассмотрим ключевые достоинства ламината.

Преимущества ламината

Представленному варианту напольного покрытия присущ широкий спектр важных и неоспоримых достоинств, выделяющих такой настил на фоне конкурентов. Из ключевых положительных особенностей данного ламината стоит назвать следующее:

простота в сборке и укладке – справиться с монтажом ламинатных ламелей вполне сумеет не просто опытный мастер, но также даже сам собственник квартиры при большом желании и старании; в сопоставлении с дорогостоящим паркетом, ламинатное покрытие не требует шлифоваяния, циклевки и доппокрытия лаковым составом: для такого полового покрытия вполне достаточно обычного ухода, а также легкой влажной уборки; ламинатный настил принято различать по классам, отличающихся между собой прочностными свойствами и устойчивостью к различным механическим деформациям и нагрузкам. Стоит заметить, что такой материал годится для укладки в различных комнатах и полностью сохраняет свой изначальный внешний вид в течение долгих лет эксплуатации; обширный ассортиментный спектр обеспечивает перспективу реализовать почти любые дизайнерские фантазии и идеи; относительно доступная стоимость; в сопоставлении с плиткой ламинат довольно тёплый, в особенности если использовать при его укладке подложку.

Это только небольшая часть достоинств описываемого напольного покрытия. В течение долгих лет эксплуатации такой материал сможет лишь удивлять своего собственника прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Источник: https://kmetr-m2.ru/.