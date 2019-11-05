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Современные бесплатные и платные купоны на товары и услуги

Вчера, 05:30

У каждого жителя Москвы в наши дни есть определённые расходы: на покупку продуктов питания, приобретение одежды, походы в клиники, салоны красоты и пр. Также необходимо регулярно тратить средства на обучение, обслуживание автомобиля. Ну и, конечно же, не забывать про развлечения и отдых. Всё это предполагает трату средств, что наносит удар по кошельку. А есть ли способ как-то сократить расходы, но при этом не потерять в качестве товаров и услуг? Сегодня для этого предназначены купоны на скидку, которые вы можете получить на интерактивной торговой площадке https://kuponmania.ru/. Здесь можно найти предложения по самым разным направлениям: красота, здоровье, развлечения, авто, обучение, спорт и пр.

Виды купонов.

Существует два основных вида купонов, которые дают скидки:

  • бесплатные;
  • платные.

Первые, как видно из названия, можно получить абсолютно бесплатно. Они, как правило, дают небольшую скидку (до 15-20%), действуют на определённые группы/категории товаров и ограничены по времени действия. Чаще всего компании распространяют такие купоны перед крупными распродажами и акциями, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Также они могут иметь определённые требования по активации. Например, скидка будет начислена только при покупке от 3 товаров.

Второй вид – это платные купоны. Чтобы их получить, вы должны оплатить соответствующую услугу на сайте сервиса. Делается это следующим образом:

  • выбираете интересующий вас купон в разделе;
  • нажимаете кнопку «Купить»;
  • выбираете способ оплаты;
  • на указанный электронный адрес приходит купон в электронном виде;
  • распечатываете его и предъявляете в магазине или салоне.

Такие купоны обеспечивают более крупную скидку, нежели бесплатные. Или с их помощью можно получить уникальную услугу. Детали зависят от организатора.

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