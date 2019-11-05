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Азартные игры на деньги

Сегодня, 05:31

Азартные игры на деньги

У многих людей сложилось мнение, что азартные игры на деньги в интернете – это лохотрон. Они начинают сравнивать онлайн-гемблинг с реальными играми в покер или рулетку, и аргументируют свою позицию тем, что в настоящих играх невозможно повлиять на вероятность выпадения счастливой карты или желаемого номера. А в онлайн-казино легко подкрутить настройки так, чтобы выпадали только заведомо проигрышные варианты. Действительно, такая возможность у разработчиков существует, но на практике реализовать ее трудно и порой бессмысленно.

Причин, почему онлайн-казино поддерживают честную и справедливую игру, несколько:

  • слоты разработчики платформ в большинстве случаев приобретают или арендуют у компаний-производителей. Крупнейшие и наиболее известные из них – Гаминатор, Игрософт, Net Entertainment. Все они очень дорожат репутацией, ведь если появится информация о махинациях, клиенты от них отвернутся;
  • если в слоте невозможно выиграть, то рано или поздно эта информация распространится среди сообществ игроков, данное казино потеряет рейтинг и перестанет пользоваться популярностью.

Поэтому не стоит бояться играть на реальные деньги, особенно если вы счастливчик. Фортуна любит рисковых, целеустремленных игроков. Удача обязательно улыбнется вам, стоит только верить в собственные силы и играть, выбрав надежный зал, гарантирующий честные и быстрые выплаты. Azartslotscasino как раз и относится к таким казино.

Как выбрать слоты

На самом деле на деньги азартные игры могут быть увлекательны сами по себе. Только посмотрите на разнообразие слотов. У новичков разбегаются глаза, и даже опытные игроки находят для себя что-то новое в этом разнообразии.

Если вы на сайте впервые, то следующее руководство поможет вам преодолеть типичные переживания новичка:

  • определитесь с тематикой. Что вы больше предпочитаете: историю древнего Египта или зажигательную музыку восьмидесятых? Эстетику Средневековья или стиль рисовки комиксов? Для каждого найдется подходящая визуализация;
  • РТП – теоретический процент возврата средств. У любого хорошего автомата данный показатель не ниже 95%. Это значит, что из каждых поставленных 100 долларов вам должно вернуться 95;
  • волатильность или дисперсия – время ожидания выигрыша. Все слоты работают по такому принципу: чем чаще победы, тем меньше денежная сумма выигрыша. То есть, чем больше джекпот, тем дольше его придется ждать.
  • обратите внимание на качество визуализации и геймплея. Если слот выполнен неаккуратно и в нем отсутствует динамика, вам он наверняка быстро наскучит.

Азартные игры на деньги

Получайте удовольствие от онлайн-развлечений, делайте ставки и выигрывайте крупные призы, ведь вы же везунчик, верно?

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