Какой скандал произошел на выборах в Ленинском районе?

Ленинский округ Московской области, и в особенности город видное, многократно фигурировали в новостных материалах о разных скандалах на выборах. Данный район, можно сказать, был одним из самых проблемных в области. Здесь в целом ситуация, сложившаяся вокруг избирательных компаний, стала практически необразцовой по Российской Федерации. В этот раз, после того, как был преобразован район в городской округ, в этом районе было запланировано проведение выборов нового Совета депутатов. Дата проведения выборов – 22 декабря. Однако уже сегодня с этого района к нам поступают тревожные сигналы.

Итак, перейдём к последнему спору. Нынешний конфликт возник вокруг собирания подписей. И это вовсе не удивляет, так как эксперты придерживаются мнения, что на данном этапе легче всего избавиться от нежелательных кандидатов, поскольку придраться можно ко многому. Кандидаты от упомянутой партии сообщат, что первая их восьмерка собрали все необходимые документы, а также подписи граждан уже на прошедшей неделе и беспроблемно передали их в избирком. Правда, в праздник «День народного единства» и выходной день, 4 ноября, был звонок из комиссии, которая поставила перед фактом, что всего через пару часов будет проведено заседание рабочей группы относительно проверки соблюдения порядка собирания подписей избирателей. Изначально замечания не были озвучены, однако, один из участников рабочей группы, воспользовавшись лупой и просмотрев все подписи, заявил, что даты на пятидесяти процентах из них поставлены одним человеком, что означает – листы недействительны.

Источник: Видное.