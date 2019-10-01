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О причинах популярности выкупа битых автомобилей
Вчера, 12:02
Каждый согласится с тем, что битые машины являются результатом подавляющего большинства аварий. Особенно часто такие ситуации возникают в больших городах и мегаполисах, поэтому когда необходимо решить проблему утилизации таких ТС, многие рассматривают выкуп битых авто.
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