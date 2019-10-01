Покерная математика для начинающих

Многие новички обходят стороной тему о математике в покере, что является ошибкой. Дело все в том, что покер — интеллектуальная игра, где математические вычисления играют, пожалуй, важнейшую роль. Профессионалы давно не играют без точных вычислений, используя специальные покерные программы, либо мастерски рассчитывают все в голове.

Покерная математика достаточно проста для понимания. Чтобы использовать ее методы в игре, нужно понять основы работы математических расчетов и внедрить в свою стратегию. После того, как это станет навыком, ваш доход в покере значительно увеличится. Сегодня мы расскажем, как правильно определить математическое ожидание, а также рассчитать шансы банка.

Интуиция против скилла

Тот, кто играет довольно давно подтвердит, что покер соткан из математических данных и работает по принципу теории вероятности. Однако есть профессионалы, которые в своих решениях не опираются на различные подсчеты, а полагаются на опыт и интуицию. Тем не менее, в серьезных играх такие игроки не могут игнорировать математику и строят решения, опираясь на сухие данные.

История покера знает десятки примеров, когда профи изумлялись тому, что их интуитивные прозрения не всегда совпадали с математическими выводами. Решения игроков, основанные на чутье, могли серьезно повлиять на их банкролл. Для страховки и подтверждения своих мыслей лучше использовать математические подсчеты и основную информацию с сайта poker-online.su.

Конечно, во время игры с рекреационными игроками можно не использовать скрупулезные подсчеты, а играть доверяя опыту. Однако каждый игрок растет в лимитах, и вскоре такой навык должен появиться у каждого уважающего себя игрока. Математика призвана помогать в следующих ситуациях:

Определение математического ожидания; Расчет шансов рук; Оценить шансы банка; Подсчитать ауты и оддсы; Получить вероятность стартовой руки против карт соперника.

Математическое ожидание

Игра в плюс должна сопровождаться адекватной оценкой ситуации за столом и расчетами шансов на победу. Даже с хорошей рукой на первый взгляд продолжать игру нецелесообразно, поэтому профи всегда стараются рассчитывать на цифры, которые говорят о шансах на победу.

Математическое ожидание - важная составляющая покерной математики и может быть как положительным (EV+), так и отрицательным (EV-). Последний показатель означает возможный проигрыш, но не стоит думать, что при EV+ вы будете стабильно побеждать. Эти показатели могут быть ошибочны в отдельных раздачах, но на длительной дистанции принесут немалый доход.

Рассчитать математическое ожидание просто по формуле EV = V*Pwin – L*Plose. Умножаете размер предполагаемого выигрыша на вероятность победы. Далее складываете все умножения и получаете результат.

Приведем примере вычисления EV в случае с монеткой, где шансы выпадения орла и решки одинаковы. Если выпадет орел игрок получил 2$ и проигрывает ставку, если решка. Добавляем данные в формулу и выясняем, что математическое ожидание равно нулю EV = 0,5*(+2) + 0,5*(-2) = 0. То есть получается, что в долгосрочной перспективе игрок не заработает, ни проиграет.

Просчитывайте каждый свой шаг и старайтесь делать ставки с EV+ показателями , дабы не уйти в минус. Читайте книгу Дэвида Склански «Математика покера от профессионала» и узнавайте много тонкостей и секретов об этой науке.

Шансы банка

Есть в математике такое понятие, как шансы банка, которое показывает отношение размера текущего банка к размеру ставки. Получить результат можно даже без калькулятора.

Допустим, вы играете за столом с общим банком в 80$ против одного покериста. Он делает ставку 20$, после этого можно начинать расчет. Суммируем его ставку с размером пота, получаем 100$. Для продолжения игры ваша ставка должна соответствовать ставке противника - 20$. Получаем следующее: 20/100, сокращаем до ⅕, что является вашей долей от текущего банка.

Чтобы принять верное решение этих данных будет недостаточно. Для этого сопоставляем показатели с вероятностью проигрыша для определения выгоды от ставки.

Делайте выбор, основанный на следующих принципах:

Шансы банка меньше вероятности проигрыша, значит можно ставка принесет прибыль в долгосрочной перспективе. Если вероятность поражения меньше шансов банк, ставку лучше не делать из-за ее очевидной убыточности.

Разберем ситуацию, основанную на предыдущем примере. Играете вы и еще один покерист. На флопе вы словили нужную карту и ждете улучшения до Стрита. Текущий банк 80$ и ваш противник делает ставку в 20$. Выше мы посчитали ваши шансы к банку - ⅕, а вероятность фола - 1:4. При этом, ⅕ меньше 1:4, поэтому ставка целесообразна.

Многие про-игроки используют интуицию в игре, но часто подтверждают свои размышления реальными математическими данными. Кроме этого, каждый опытный игрок рассчитывает математическое ожидание и шансы банка, что понять уместность ставки. Просчитывайте каждый свой ход и ваш профит значительно увеличится.