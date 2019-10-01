Применение оргстекла в производстве рекламы

Производство рекламных конструкций на протяжении долгого времени идёт очень активно. Нужно заметить, что и в ближайшие годы эта активность будет только расти. Современные возможности и технологии позволяют разрабатывать самые разнообразные рекламные инструменты, призванные решить ту или иную задачу. Среди всего огромного разнообразия рекламных наружных и внутренних рекламных конструкций большой популярностью стали пользоваться объёмные буквы. Изготавливаться они могут из пенопласта, металла, дерева. Но самым востребованным материалов для изготовления объёмных букв стало оргстекло прозрачное, матовое или цветное.

Почему именно оргстекло стало столь востребованным в производстве рекламных конструкций? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит обозначить наиболее значимые преимущества материала.

Качественное прозрачное или матовое оргстекло "опал" отличается:

Высоким качеством применяемых в изготовлении материалов. Благодаря этому оргстекло становится прочным, долговечным, многофункциональным.



Универсальность. Оргстекло цветное или прозрачное может использоваться для изготовления самых разнообразных рекламных конструкций: объёмные буквы, вывески, лайтбоксы и пр.



Доступность. Оргстекло является довольно доступным материалом, который будет по карману каждому покупателю. Следует также отметить, что производители выпускают оргстекло в ассортименте: по цвету, толщине, прозрачности. Приобретая такой материал можно исключить некоторые этапы производства конструкции, к примеру, тонирование вывески.



Устойчивость к агрессивным воздействиям. Оргстекло прекрасно справляется со своими функциями в сложных погодных условиях. Конструкций, изготовленная из оргстекла может дополняться световыми элементами.

Оргстекло – это отличный вариант создать современную рекламную конструкцию высокой эффективности.