Откройте для себя магию единорога!

Даже взрослым хочется верить в сказку, где живут удивительные создания. Компания Новоматик создала слот Unicom Magic, на барабанах которого будет происходить настоящее волшебство. Здесь вымыслы становятся реальностью.

Слоты, выпущенные Новоматик, всегда привлекают внимание игроков. Более того, аппараты этого производителя заслужили доверие гемблеров. Загрузив этот слот, представленный в vulcanslotsclub.com, пользователь попадет в удивительный и прекрасный мир, где обитают маги и чародеи. Но кроме них есть удивительные существа - единороги, магия которых способна принести настоящее богатство.

Каждый герой способен щедро наградить пользователя. Одни персонажи дарят выплаты, другие - бесплатные спины. Если удача будет на стороне игрока, то на катушках покажется вайлд, способный чудесным образом не выигрышную комбинацию превратить в выигрышную.

Основные особенности и возможности слота

Для знакомства с удивительным сказочным миром не обязательно пополнять счет. Unicom Magic доступен в бесплатно без регистрации, что позволит оценить его щедрость, узнать особенности аппарата.

Игровое поле наполнено 5 катушками и 9 линиями для выплат. Игрок может установить любое нечетное количество рядов. Также перед запуском барабанов необходимо сделать ставки.

Для сбора выигрышной комбинации необходимо сделать так, чтобы на активной линии появилось 2 - 5 идентичных знаков. Последовательность должна быть непрерывной и обязательно начинаться на крайнем левом барабане. После получения выигрыша, его можно сразу попытаться увеличить в 2 раза. Однако, его можно довольно быстро потерять, если не справиться с задачей: верно назвать цвет закрытой карты.

Попробуйте и рискните. Если вы выбираете бесплатную игру, вы ничего не потеряете ведь ставки будут виртуальными, а полученные награды вывести не получится. Однако в этом есть свое преимущество: играя в бесплатном режиме можно проверить свою интуицию, а также получить необходимые навыки, которые пригодятся в игре на деньги.

Волшебство магических символов слота

Так как тематика аппарата магическая, то и символы будут соответствующими. На катушках можно увидеть гигантские мухоморы, гномов, лесную нимфу, грифона. Основные символы разбавлены карточными значениями.

Особый смысл принесут символы, наделенные специальными функциями:

скаттер дубы, имеющие множитель 4500. Они будут появляться на любых катушках. Если одновременно появится минимум 3 таких символа, игроку станет доступен раунд бесплатных вращений с дополнительным множителем х3;

вайлд единорог, выполняющие сво. функцию, заключающуюся в замене собой другого символа, которого не хватает для получения выигрышной комбинации. Этот знак считается наиболее ценным, ведь за него можно получить до 900 кредитов.

Играйте в этот удивительный слот, наполненный магией и чудесными превращениями.