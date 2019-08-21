Crazy Monkey: несравненная бешеная обезьянка

В плане дружелюбия, бойкости и веселости с макакой действительно не способен сравниться никто. Сыграть за столь неординарного персонажа вы сможете на https://vulcan-kazino777.com/crazy-monkey/. Обезьяна настоящий центровой персонаж джунглей. Дружить она умудряется и с могучим свирепым львом, и с беспомощным земляным червяком, нравится ей и догонять разноцветную порхающую бабочку. Подстерегает игрунку и немало опасностей, которые она сама себе создает своей развеселой жизнью. А живет она действительно весло: ее ничего не интересует, кроме поедания бананов, ананасов и прочих плодов деревьев.

Свойства пиктограмм: познакомьтесь с друзьями обезьяны

Вам предстоит крутить барабаны, в каждой ячейке которых размещен друг макаки или ее любимое лакомство. Вы погружаетесь в ее родной лес: стихию, которую она не променяет ни на какие земные богатства. Если игроку удастся подобрать ей веселую компанию, то бишь собрать комбинацию лесных зверей, он получит выигрыш.

Рядовые иконки вогнавший себе занозу в лапу лев, жизнерадостный зеленый червяк на листочке, порхающая между кустов бордовая бабочка, аппетитный ананас, связка спелых желтых бананов и железная наковальня. Нужны три одинаковых зверя, лакомства или наковальни для выигрыша.

Макака в прыжке bonus. Если три прыгучие обезьяны окажутся на барабанах, вы в роли игрунки сыграете в бонусную игру. Сперва нужно дергать за канаты и собирать призы. Но будьте осторожны: к одному из канатов привязана наковальня. Если обезьянка уцелеет после предыдущего конкурса, начнется следующий: нужно заглянуть в 1 из 2 ящиком и добыть суперприз.

Маска древнего бога wild. Его дух витает среди обитателей джунглей и способен перевоплощаться в любого из них. Маска заменяет любой символ: если в линию выстроятся две улыбающихся зеленых червяка и древняя маска это равнозначно трем зеленым червякам: вы получаете выигрыш.

По адресу https://vulcan-kazino777.com/crazy-monkey/ пользователь сможет сыграть в этот интересный слот и собственноручно выиграть для обезьянки суперприз, пройдя все раунды призовой игры.

Стоимость каждого друга: о ценности иконок

Обезьянка и рада бы дружить со всем лесом одновременно, но времени на это даже у нее не хватает. Поэтому все друзья делятся на лучших и второстепенных. Если игрок сумеет собрать комбинацию лучших друзей он получит от примата большой размер выигрыша. Второстепенным друзьям обезьянка тоже будет рада, но снабдит юзера меньшим вознаграждением.

Лучшие могущественный лев с занозой в лапе, скрывающийся в джунглях местный бог, аппетитный крупный ананас. Очень любит макака и эмблему в свою честь Crazy Monkey. Предпочитает дружить главная героиня с сильными, могущественными персонажами.

Второстепенные мирно порхающий между деревьев мотылек, связка желтых спелых бананов, беспомощный зеленый червяк на листе, железная наковальня. Эти предметы и персонажи принесут малые выигрыши игроку, если он соберет их комбинацию.

На автомат рекомендуется обратить внимание новичкам: выигрыши выпадают часто, имеются бонусные символы, наличествуют бонусная и риск-игра. Есть немало возможностей для пополнения банка.