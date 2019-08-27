Операция Ы и другие приключения для гемблеров от Evoplay

Evoplay один из ведущих разработчиков игрового софта. Разработку виртуальных развлечений и свой стремительный взлет команда начала с 2003 года. Главным достоинством и достижением компании Evoplay являются игровые автоматы формата 3D.

Видеослоты данной компании имеют свои плюсы. В первую очередь, следует обратить внимание на разнообразие тематик игровых автоматов от Evoplay в казино Вулкан Вегас.

Каждая игра имеет свою остросюжетную линию, которая непременно раскроется в игровом процессе. Все игровые автоматы созданы с использованием трехмерной графики, поэтому их дизайн отличается отменным качеством и максимальной реалистичностью. Во время игры применяются разнообразные символы с уникальными опциями, куда включены дополнительные призовые и бонусные тематические игры.

Разнообразие слотов

В каталоге компании Evoplay представлено 12 уникальных видеослотов, которые имеют незаменимый сюжет, дополнительные бонусные возможности. Все они обладают простыми правилами и отличаются легким управлением. В онлайн-казино Вулкан Вегас каждый посетитель может поиграть на следующих видеослотах:

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Totem Island;

Mystery Planet;

Battle Tanks.

Эти игровые автоматы пользуются популярностью, потому что они гарантируют увлекательное времяпровождение и хорошие призовые выплаты.

Видеослот Mystery Planet позволит погрузиться вас в мир многочисленных тайн и загадок Вселенной. У вас есть все шансы раскрыть одну из них. Совершите незабываемое космическое путешествие, откройте новую планету и дайте ей свое имя.

Игровой автомат Totem Island подарит возможность насладиться поисками сокровищ и древних артефактов. С помощью красочного игрового процесса любой азартный игрок сможет реализовать новые знания и получить прекрасные впечатления.

Еще об особенностях игровых автоматов

Коллекцию излюбленных видеослотов легко выделить в общем ассортименте азартных развлечений. Вводный видеоролик в начале игры, например такой, как vulkanvegas-klub.com, поможет участнику сориентироваться и подготовиться к предстоящим событиям. Все они имеют фоновый рисунок, соответствующий тематическому сюжету, и анимированную игровую площадку. Специальные символы, из категории особенных знаков, могут перемещаться на игровой площадке. Они не имеют привязки к конкретному барабану.

Для накопления выигрыша предусмотрены бесплатные спины, призовые раунды, уникальная риск-игра. Все это создает нужную атмосферу, а прекрасное музыкальное сопровождение видеоигры поможет погрузиться в увлекательный процесс.

В аппаратах предусмотрен режим автоматических вращений. Он позволяет геймеру стать обычным наблюдателем. Участник может настроить под себя параметры изображения и звука для создания максимально комфортных условий.