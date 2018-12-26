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Что нужно знать о лицензии Минкультуры?

Вчера, 18:01

Лицензия Минкультуры

Сегодня под лицензией понимается разрешение определенного образца, которое важно получать на конкретную разновидность работы, включая мероприятия реставрационного типа. Лицензия Минкультуры предлагается исключительно уполномоченными органами. Если говорить о периоде действия, он является неограниченным, что имеет для многих решающее значение. Срок получения варьируется в пределах сорока пяти рабочих дней, как правило, это рассмотрение предложенного пакета документации в министерстве и несколько дней на подготовку и подачу бумаг.

При нынешнем законодательстве без такой бумаги, которая дает исполнителю все права на осуществление работ реставрационного типа, сложно выполнять перечень операций, которые включают в себя следующие виды работы:

  1. анализ тех или иных памятников на предмет их разрушения либо отклонений от принятых требований;
  2. реконструкция ансамблей, которые представляют историческую ценность;
  3. восстановление многочисленных изделий, во время создания которых рассматривались определенные знания и старинные техники, а также приемы обработки сырья.

Важно отметить тот факт, что на это государство пошло не из прихоти, а из желания предложить надежную защиту объектам культурного наследия от мошенников-предпринимателей, которые для выполнения того или иного спектра работ привлекают подряд сотрудников без соответствующей квалификации. Последние могут нанести серьезный вред фонду страны.

Нужно сказать, что много раз рассматривался вопрос о том, чтобы государственное лицензирование было заменено на более лояльную альтернативу. Тем не менее практика показывает, что до настоящего времени за пределы обсуждений эта идея не вышла. Проще говоря, сегодня членство в СРО реставраторов – это преимущество для компаний, тогда как наличие вышеназванного документа – обязанность.

Хотелось бы сказать о том, что получить новый документ могут все без исключения компании, которые работают с объектами культурного наследия. При необходимости получить подобного плана документ можно обратиться за помощью к профессионалам, которые трудятся в компании «РИНФИН».

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