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Игровой автомат «Alcatraz»

Сегодня, 10:15

Алькатрас – самая знаменитая тюрьма на Земле, которая на протяжении длительного времени считалась такой, которую в принципе невозможно покинуть по собственному желанию. Это очень странно, тем не менее, нужно обратить внимание, нашлись несколько человек, которые смогли оттуда убежать, о чем были сняты фильмы и написаны книги. 

Эта игра в иронической манере, весело и прикольно расписывает подобный побег. В игре действуют пять игровых барабанов, на каждом из которых есть по три рисунка. А ставки игрок может делать на девяти игровых линиях, число которых определяет для себя самостоятельно. Игра прорисована в стиле карикатуры, веселая и полная интересных моментов и в алькатрас играть бесплатно без регистрации может каждый.

 

 

Среди игровых символов мы увидим: кирку и лопату, с помощью которых проводится подкоп для бегства, специальные шары-гири, которые цепляли к ногам заключенных, чтобы они не убежали, тюремная машина старого типа с зарешеченным окошком, железная кружка с чаем и кусок хлеба – тюремная пайка, ящик с динамитом, который при бегстве тоже очень пригодится, а также злой и очень большой полицейский охранник. Самый дорогой символ в игре – изображение выломанной тюремной решетки с надписью: «Добро пожаловать в Алькатрас!». Весьма двусмысленное приглашение! Также есть еще изображение пустых железных бочек, при помощи которых беглец может построить себе понтон для переправы на берег (Алькатрас находится на острове).

 

 

Большой и весьма злой полицейский играет роль «дикого» символа, который может вместе с любыми другими становиться частью выигрышных последовательностей. Однако, он не может заменить только бонусный символ. В роли последнего выступает изображение узника тюрьмы в арестантской робе. Три таких изображения одновременно включают бонусную игру.

 

 

В бонусной игре нужно помочь убегающему закончить тоннель, который завалило. Нужно убрать в правильной очередности пять камней так, чтобы туннель не завалило. За каждый правильно убранный камень игрок получает выигрыши. Если удалось благополучно справиться с этой задачей, игрок оказывается почти на свободе – нужно только выбрать из двух бочек, из которой делать понтон. Но в одной из них дыра, и это ведет к проигрышу, так что при правильном выборе игрок получает местный джек-пот. Игра проходит быстро и весело, кроме того, тут есть еще и два варианта игры с удвоением выигрыша, а также случайный прогрессивный джек-пот, который может выпасть в любой момент в обычной игре, и только «колесо фортуны» определит, насколько большой выигрыш достанется игроку на этот раз.

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