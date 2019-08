Игровой автомат More Gold Diggin Нет ничего увлекательнее, чем добыча золота в онлайн автомате More Gold Diggin, отчетливо напоминающего своего предшественника - 3D слот «Золотоискатели», играть в казино бесплатно в который доводилось многим. Здесь вам не нужно рисковать, спускаясь в глубокую штольню, и совсем не обязательно уметь обращаться с киркой: всю грязную, опасную и очень тяжелую работу за вас проделали два знатока своего дела - старина Клетус и его братец Джеб. Отчаянно пытаясь отыскать золотую жилу, братья нередко нарываются на неприятности, и теперь к их проблемам добавилась еще одна - падающие сверху глыбы горной породы. Реализовать этот процесс удалось благодаря относительно недавнему новшеству - «каскадным» барабанам, принцип работы которых крайне отличается от традиционных. Символы More Gold Diggin Большинство символов бесплатного автомата More Gold Diggin посвящены золотодобыче, но среди них попадаются и такие, как нефть, минералы и серебро, стоимость которых значительно уступает цене на благородный металл. Лишними эти элементы назвать нельзя, так как для достижения главной цели пригодится любая, пусть даже незначительная комбинация. Образование выигрышей происходит здесь удивительным образом, и, в случае успеха, приз в буквальном смысле рухнет вам на голову: символы, формирующие комбинации взрываются, после чего происходит самый что ни на есть настоящий обвал, и опустевшие ячейки барабанов занимают новые, падающие сверху символы.Нередко в следствии этого обвала образуются новые призовые сочетания. Множитель выплат Нельзя оставить без внимания и встроенный множитель выплат - выгодную «фишку», которая делает этот игровой автомат непохожим на другие. Начав играть в More Gold Diggin, вы поймете, что возможности новомодной функции граничат с большими, ведь каждый раз, последовательно «взрывая» три одинаковых символа, у игрока появляется шанс умножить выплату: 1-й взрыв на 1x, 2-й на 2x, 3-й на 3x, 4-й на 5x. Бесплатные спины здесь отсутствуют, зато есть бочки с надписью TNT, которые выполняют роль символа «разброс». Он появляется только на 1, 2 и 3 барабанах, и запускает серию взрывов, от количества которых зависит сумма, на которую будет умножена текущая ставка. И напоследок, еще одна интересная особенность слота - «дикий» символ, заменяющий абсолютно все, что появляется в пределах его досягаемости, включая также и «разброс».