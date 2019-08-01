Как подобрать ИБП для насоса отопления

Наиболее важная часть загородного дома – это система подачи теплоносителя и отопления. Чтобы в зимнее время не зависеть от капризов энергоснабжения стоит приобрести источник бесперебойного питания. Особо важная роль отводится поддержанию работоспособности насосной системы, которая осуществляет доставку теплоносителя в систему. Если насос придет в негодность, то нельзя будет достичь приемлемого уровня тепла. Насосное оборудование жизненно необходимо в загородных домах и коттеджах. Именно поэтому, важно приобрести качественный ups для насоса отопления или газового котла, обеспечивая защиту дорогостоящему оборудованию.

Преимущества ИБП

Некоторые владельцы загородных домов устанавливают вместо ИБП бензиновые генераторы, однако, такой вариант не защитит вас и вашу технику от перепадов электричества. Среди преимуществ оборудования стоит отметить такие факторы:

Нет необходимости в постоянном техническом обслуживании, например, постоянно подливать топливо и следить за уровнем его расхода. ИБП обеспечивает бесшумную работу. Возможность перехода на альтернативный источник питания, что гарантирует непрерывную работу насосной системы. Простой монтаж системы, ИБП занимает не много места, даже не потребуется дополнительное помещение для размещения оборудования.

При выборе источника бесперебойного питания следует обратить внимание на такие факторы: время автономной работы устройства, совокупная мощность всех подключенных устройств. Рассчитать мощность оборудования не так просто, так как циркуляционная техника обладает различным уровнем пускового тока. Именно поэтому, мощность необходимо умножить на три. Наиболее целесообразно приобретать ИБП, который будет предоставлять 12 часов автономной работы, чтобы теплоноситель в системе не замерз.

Компания ООО «Пауэрконцепт» - это официальный представитель марки Stark Country, которая производит самые надежные и устойчивые к перепадам энергии источники бесперебойного питания. Модель ИБП Stark Country 1000 обеспечивает надежную защиту пускового насоса, защищает оборудование и технику от перепадов электричества. В компании доступны только оптовые продажи, но взамен фирма предлагает выгодные условия сотрудничества.

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