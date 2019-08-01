Спортивные маты и додянги из ЭВА

Компания ООО «Жанетт» работает на рынке более 15 лет и специализируется на производстве качественных товаров из вспененной резины. Материал ЭВА считается инновационным, поскольку появился на отечественном и зарубежном рынке относительно недавно. За свой многолетний опыт бренд постоянно работал над улучшением сырья, выпускаемых материалов и усовершенствовал производственную линию. Все это способствовало сохранению лидерских позиций в сфере оптовых продаж. Именно поэтому материал ЭВА, опт которого доступен всем партнерам компании, сейчас используется практически во всех сферах, где ценятся такие качества, как износостойкость, безопасность и доступная цена.

Если вам необходима обувь, напольное покрытие, автомобильный коврик или будо-маты, то обращайтесь в компанию ООО «Жанетт», которая пользуется хорошей репутацией среди клиентов. Стоит отметить, что приобрести товары в фирме можно только оптом, но взамен компания предлагает выгодные условия сотрудничества, доступные цены и качественное обслуживание.

Преимущества сотрудничества с ООО «Жанетт»

Среди главных преимуществ стоит выделить такие факторы сотрудничества:

Быструю обработку заказа специалистами компании. Индивидуальный подход к каждому покупателю. Доступную стоимость на качественную продукцию из вспененной резины.

При необходимости свяжитесь с представителем компании по номеру (499) 707-10-96, он поможет вам решить различные вопросы и предоставит необходимую информацию о сотрудничестве.

Стоит отметить, что сейчас из вспененной резины производят также и новинку в виде рулонной ЭВА, которая используется как подложка под ламинат.

Спортивные маты

Если вы планируете купить спортивный мат, обращайтесь в компанию ООО «Жанетт», которая много лет занимается производством товаров из вспененной резины. Сотрудничество с компанией позволит вам сэкономить на оптовой покупке, благодаря специальным бонусным программам.

ЭВА – это материал, который не боится большинства негативных факторов окружающей среды. Материал не впитывает влагу, а также препятствует размножению и распространению бактерий и вредоносных микроорганизмов. Вспененная резина не требует особого ухода, достаточно протереть поверхность при помощи губки с добавлением мыльного раствора, чтобы убрать даже сильные загрязнения. Чтобы совершить покупку, обратитесь к специалисту компании, который поможет вам с выбором.

По материалам: http://janett.su/