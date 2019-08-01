Ламинат от компании «Quick step» в Санкт-Петербурге

Сделать свой дом комфортным и уютным хочет каждый человек – это естественное желание. Не у всех есть возможность и время строить дома, чаше всего покупаются готовые квартиры, где можно сделать ремонт и придать помещению все необходимые характеристики эстетичности и комфорта.

Большой выбор строительных материалов дает возможность реализовывать свои идеи. Это относится не только к традиционным решениям, как обои и краска, но и к напольным покрытиям. Огромной популярностью пользуется ламинат, который имеет безупречные технические характеристики и привлекательный внешний вид. Чем отличается ламинат от аналогичных покрытий, в чем его преимущества? Поговорим об этом более подробно.

Производство ламината

Ламинат КвикСтеп, официальный магазин которого, предоставляет вашему вниманию возможность заказа качественных напольных покрытий по низким ценам, отличается массой преимуществ. На сайте представлено большое количество различных коллекций и решений для ремонта полов.

Итак, ламинат – это прочное, износостойкое покрытие для пола, в основе которого лежит ДСП, покрывающееся защитной пленкой. Пленка не только используется для защиты слоя, но и для декорирования.

Впервые, напольные покрытия были разработаны и выпущены в 1977 году в небольшом швейцарском городке. Тогда это были доски, пропитанные смолой, которые получили дополнительную прочность. С того момента технология постоянно усовершенствовалась и модернизировалась.

Ламинат от компании «Quick step»

Официальный сайт Finefloor и «Quick step» появились на рынке много лет назад. Тогда производители занимались изготовлением различной продукции из дерева. Компания в 1990 году выпустила первую серию ламината под названием Квик-степ. Через несколько лет продукты компании стали широко известными в мире. Получила компания популярность благодаря замковой системе и специальной обработке кромок.

Каждый слой ламината выполняет определенные функции:

слой ScratchGuard – это защита ламината, которая полностью принимает все нагрузки и обеспечивает ему красивый эстетичный вид долгие годы;

декоративный слой позволяет стилизовать ламинат под дерево, камень и другие природные материалы;

влагостойкий слой защищает от влаги;

благодаря подложке, ламинат стал еще более прочным, поглощает шум и ложиться на неровности.

Помимо всех вышеперечисленных преимуществ, ламинат прочный, доступный и не прихотливый в уходе.