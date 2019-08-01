Сегодня огромный выбор мебели сбивает с толку каждого покупателя. Мы хотим поговорить о выборе дивана аккордеон. Материал, цвет, размер, производитель – еще не все критерии, которые учитываются при выборе хорошего дивана. Диван аккордеон – практичная, функциональная и комфортная модель. Такое изделие считается не только популярным в жилом помещении, но и востребованным в общественном месте. Этот предмет мебели становится идеальным местом для посиделок с друзьями во время просмотра фильма. Диван аккордеон может списаться в какой-угодно интерьер.

Описание конструкции дивана

Если говорить о конструкции и об ее особенностях, то она надежная и прочная. Также каждый из владельцев такого дивана сможет без усилий разложить его на 2 спальных больших места. У дивана ровная и мягкая поверхность. Металлокаркасный механизм ценится своей прочностью. Конструкция дивана аккордеон напоминает гармошку. Поэтому изделие компактное в сложенном виде. Обратите внимание на деревянный подлокотник на диване аккордеон, который играет также важную роль. В таком диване механизм выступает в роли каркаса. Состоит изделие из 3 частей. Сюда можно отнести сиденье, а также 2 части спинок. Когда вы будете раскладывать диван, то эти 2 части соберутся в одну конструкцию. Если вы планируете спать на таком диване, то обязательно купите ортопедический матрас.

Положительные стороны дивана аккордеон

Почему такой диван пользуется огромным спросом среди современных людей? У данной софы есть много положительных моментов. Во-первых, наличие ящика для белья. Во-вторых, прочный и долговечный механизм. В-третьих, есть деревянный подлокотник на диване аккордеон для удобства расположения. В-четвертых, софа износостойкая и долговечная благодаря металлическому каркасу. Кроме всего перечисленного такой диван ценится наличием вариаций форм. Также нужно отметить наличие широкого и высокого спального места. Что касается эксплуатации, то вам не придется сильно перетруждаться. Запомните одно правило: где бы вы ни поставили диван аккордеон нужно обязательно оставить немного места свободного для его раскладывания. При выборе дивана аккордеона нужно обращать внимание на обивку. Самым лучшим материалом является кожа, а также такая ткань, как шенилл, жаккард и гобелен. Многие диваны идут в комплекте со съемными чехлами, которые можно в любой момент снять и постирать.