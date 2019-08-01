Создание заставки на канале Youtube

Все подписчики youtube частенько слышат фразу «ставьте лайки», а также радостно звучащее от блогеров «подписывайтесь на мой канал». Эти фразы уже немного надоели, однако они стали атрибутом виртуального сообщества. По старинке, конечная заставка любого видео на канале youtube, содержит такого рода выражение. Узнать, что такое аутро для youtube и как его установить на своем ролике, можно по ссылке http://shapka-youtube.ru/outro/.

Аутро для ролика на youtube

Под конечной заставкой или другими словами, аутро, подразумевается набор специальных интерактивных ссылок, которые любой зритель может видеть сразу после просмотра вашего видео. Аутро имеет свою продолжительность показа, которая составляет от десяти до двадцати секунд. Какая цель у аутро? Первостепенной целью аутро является стимуляция зрителей просматривать другие ваши ролики. Кроме этого оформить подписку на ваш канал или же перейти по ссылке на внешний портал. Посмотреть примеры аутро можно по ссылке, которую мы вам дали в начале статьи. Наверняка вы заметили то, что в голливудских кинокартинах в самом конце могут показать фрагмент из фильма следующего. Это подталкивает зрителей на то, чтобы посмотреть продолжение. Канал youtube делает также. С помощью закрывающей заставки можно привлечь большую аудиторию зрителей. Таким образом, можно продлить время просмотра ролика.

Создание заставки для видео на канале youtube

Начнем с того что работать над аутро необходимо задолго до процесса загрузки вашего видео на хостинге. Заставка на канале youtube это своего рода частица ролика, которая загружается параллельно с ним, но никак не после него. Напоминаем, что канал youtube позволяет пользователям помещать заставку на экране, в той области, которая выделяется синим цветом. Если говорить о размерах и формате аутро, то необходимо соблюдать соотношения сторон. Используйте разрешение 1290 на 730 и не меньше. Создать заставку вы можете в специальной программе или же на сервисе. Кроме всего названного у вас есть возможность скачать заставку с самого канала youtube или же приобрести на специализированных сайтах уже готовые заставки. Как видите, в принципе, тут нет ничего сложного. Если сесть и разобраться, изучить внимательно информацию, которая относится к аутро. Так что переходите на сайт shapka-youtube.ru, чтобы узнать много полезной информации, которая вам обязательно пригодиться.