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Серебряная антикварная посуда

Вчера, 12:42

продать серебро

Антикварная серебряная посуда представлена широким ассортиментом столовых изделий, в числе которых особую ценность представляют антикварные подстаканники. Благодаря художественной и исторической ценности таких предметов продать серебро можно на выгодных условиях в специализированном клубе. При этом стоит учитывать, что справедливую цену за изделия могут предложить только профессионалы, так как в обычных ломбардах изделие оценивается исключительно по весу и принимается в качестве металлического лома.

В профессиональном клубе можно продать столовое серебро по выгодной цене, поскольку оценка предметов проводится на основании следующих факторов:

  • состояние изделия;
  • клеймо мастерской и дата выпуска;
  • наличие элементов декора и других особенностей.

Особенности серебряных подстаканников.

В России традиция чаепития появилась относительно давно благодаря веянию Китайской моды. Это и стало причиной того, что в обиходе российских семей появились самовары, стаканы и прочая чайная атрибутика. При этом решение проблемы обжигающей руки посуды удалось найти только в середине 18 столетия посредством изобретения подстаканника. И чаще всего в те годы подстаканники изготавливались из серебра 84 пробы, которое полюбилось пользователям благодаря прочности и внешней привлекательности.

Чтобы сейчас продать серебро в Москве в виде столовых приборов и посуды, следует учитывать вышеописанные нюансы.

Художественная ценность.

Вместе с тем, как подстаканники становились распространенным предметом быта, требования к их внешнему виду тоже становились более жесткими. И несмотря на то что в мастерских изготавливались варианты подстаканников из золота, серебра, латуни, бронзы и меди, серебряные подстаканники считались наиболее популярными и изготавливались лучшими мастерскими, признанными во всем мире, например, Лорне, Овчинникова, Хлебникова, Фаберже и другими. Предметы, выпускающиеся этими мастерскими, декорировались гравировками, золотились, покрывались специальными ювелирными эмалями.

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