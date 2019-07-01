Печать шелкографии от фирмы ПРОФЛАГ

Метод шелкографии, один из наиболее востребованных потребителями на современном этапе. В нашей статье мы постараемся ознакомить вас с особенностями его воспроизведения. Данный метод не такой и сложный в процессе исполнения, но и тут есть свои особенности, которых сразу не видно. В технологии шелкографии выработанная своя особая, уникальная специфика и реализовывается она на основном правиле. В данном процессе печати красители должны проходить сквозь отверстия ячеек ситовой ткани, которое контролируется в варианте досягаемости тиксотропного эффекта красителя при надавливании на него ракелем. Таким образом, проходит однородное, а также контролируемое прохождение краски разной толщины сквозь отверстия сита. Идеальное проникновение произойдет лишь при соответствующей изменчивости краски во время проводимого процесса.

Тут нужно использовать трафаретную форму только из ситовой ткани, иначе краска задерживается, при этом на ином материале, ячейки забиваются, и в итоге получаются полностью бракованные изделия. Процесс тиксотропии проходит при изменении вязкости в жидкости. При печатании на текстильной продукции добиться изменения вязкости жидкого компонента (в нашем случае красок) довольно сложно, такие варианты происходят в редких случаях. На тканях нет максимальной четкости рисунков, ибо ткань полностью краситель впитывает внутрь, а на верхней части получается основной эффект шелкографии. Тут действуют давно созданные правила, где технология и методы ее использования работают как одно целое. Данный метод и на сегодняшний день относительно считается искусством, ведь тут можно воплотить превосходные задумки дизайнеров. Тиксотропия это своеобразный процесс, где жидкость при нагревании становится вязкой и стает снова жидкой во время остывания.

Такие качества имеют шелкографические красители и это дает возможность краске свободно проходить через сито на печатающий материал, на котором создается точная копия рисунка. Вязкость происходит при внутреннем трении молекул жидкого компонента. Как известно трафаретная печать происходит при действии на краску высокой температуры, тем самым изменяя ее вязкое состояние. Этот процесс нужно тщательно держать под контролем, чтобы краска хорошо проходила через трафарет на печатный материал и не склеила форму трафарета с подложкой. Причиной этому может быть слаборазбавленная краска, а также при сильном разбавлении она выходит за края рисунка. Недостатком также может стать низкая подача тепла и большая печатная скорость и строго соблюдать нужно качество разбавителя. При плохом соединении печатной плоскости с подложкой также получится бракованный рисунок, и ситовая ткань должна быть надежно натянута. Одним словом нужно строго придерживаться инструкций технологического процесса. Любой, даже самый сложный заказ клиентов по исполнению печати шелкографии, качественно и в срок исполнят специалисты компании ПРОФЛАГ - https://www.proflag.ru/.