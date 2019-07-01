Набивной сальник – это элемент, который был разработан с целью герметизации узлов на вводе канализационных и водопроводных путепроводов в конструкции зданий и сооружений, расположенные под землей. Для решения таких задач были разработаны сальники набивные, которые свободно переносят нагрузки, связанные с прокладкой магистральных сетей внутри почвы с высоким давлением.

Назначение элемента

В соответствии с пунктом, регламентирующим сферу применения этих элементов, техническая, питьевая и теплая вода, а также электрическая энергия, относятся к энергетическим ресурсам, которые необходимы для обеспечения жилых, коммерческих и производственных зданий. Стоит учитывать, что без нормально функционирующей канализации и водопровода невозможно обеспечить нормальную и полноценную эксплуатацию объектов в административных, жилых, промышленных, а также бытовых объектах.

Трубопроводные системы прокладываются подземным способом, но при этом нужно убедиться в том, что трубы пролегают ниже, чем находится отметка промерзания почвы. Учитывая эту характеристику, важно, чтобы узлы для ввода коммуникаций были полностью герметичными, так как именно это поможет исключить попадание внутрь водозаборных, подготовительных и отводных сооружений почвенных, а также грунтовых вод.

Больше 25 лет назад в порядке очередности, прописанной для проектирования узлов и деталей водопроводных и канализационных сооружений, был создан сальник набивного типа соответствующей серии. Благодаря использованию данной сборочной закладной единицы получается обеспечить совершенную герметичность даже в условиях сильного перепада давления в системах прохождения стенок полимерными, чугунными, композитными или металлическими трубами, наружный диаметр которых составляет от 57 и до 1420 мм. Одновременно с этим температурный режим рабочей среды, находящейся в середине трубопровода не должен быть выше +50°С. Таким образом, становится понятно, что для ГВС систем это техническое решение является неприемлемым.

Сальники набивного типа из вышеописанной серии используются на таких объектах, как:

объекты промышленного и жилого назначения;

водоподготовительные станции;

водозаборные точки;

очистные сооружения в виде септиков и других;

ливневые и наружные канализационные системы, оснащенные смотровыми колодцами;

кессоны, устанавливаемые над автономными водогонными скважинами.

Серия сальников в проектной документации вышеперечисленных сооружений закладывается преимущественно в грунтах высокой влажности, а также в почвах, которые насыщаются ливневыми и паводковыми стоками.

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По материалам: https://polinergo.ru/.