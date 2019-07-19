Культовые игровые автоматы

Бесстрашно ступите в чащобы тропических лесов вместе с легендарным гаминатором Crazy Monkey. Увлекательный игровой процесс, внушительные выигрыши и безудержный шквал эмоций — вот что предложит вам этот классический мультяшный слот от студии Igrosoft, сумевший обогатить ни одно поколение ценителей азартных развлечений. Гость виртуального казино решивший опробовать «обезьянок» сможет насладиться захватывающей игровой сессией на трех линиях и пяти столбцах, щедро сдобренной несколькими бонусными режимами и периодически появляющимися на барабане усиленными символами. Совершите заветный спин и разгадайте все тайны джунглей, отыскав среди пальм и лиан тропу к древним сокровищам.

Особенности гаминатора

Изображение ритуальной макси станет надежным ориентиром в этом гаминаторе, ведь появляясь на экране, она практически всегда будет приносить выигрыши благодаря своей полной универсальности. Маска является здешним диким знаком, что подразумевает абсолютную адаптивность. Такой символ способен заменить собой любой другой, свободно дополняя или даже образуя любые комбинации. Ну а добраться до поистине внушительного куша вам поможет непоседливая обезьянка — забавная спутница, что всегда будет присутствовать на экране и реагировать на ваши достижения.

Также она имеет свой собственный знак, способный начать бонусную игру. Если на игровом поле одновременно выпадет три изображения с обезьянкой, действо перенесется на отдельный экран, где пользователю вместо привычных спинов потребуется дергать за пять свисающих веревок. Каждое прикосновение может иметь случайный исход — сверху на обезьянку может упасть как вкусный фрукт, награждающий игрока кредитами, так и увесистый предмет, вмиг прерывающий призовой режим.

Пережить одно падение поможет защитная каска — оберегающий голову обезьянки предмет, даруемый тем пользователям что до начала бонусной игры совершали спины на максимально возможной ставке. В том случае если уровень с веревками будет благополучно пройден, пользователь окажется на финальном экране, где ему понадобится выбрать один из двух представших перед ним ящиков. В одном из них будет дожидаться своего часа джекпот, и пользователю потребуется угадать в каком именно. Играть в игру можно на вулкан 24 без регистрации в бесплатном режиме, или пройти процедуру внесения данных для получения финансовой выгоды.

Посетитель виртуального казино с легкостью сможет освоить настройки игрового автомата Crazy Monkey, ловко изменяя количество задействованных линий и размер ставки с помощью удобной панели с параметрами в нижней половине экрана. Также, именно здесь пользователь может изучить правила гаминатора, узнать ценность каждого символа и активировать режим автоматических спинов.

После успешно собранной комбинации пользователь может пойти на риск и попытаться удвоить полученную награду в незатейливой карточной игре. Она активируется нажатием на любую клавишу изменения ставки и показывает пользователю четыре перевернутые карты, рядом с которыми располагается карта дилера. Задача пользователя — вытянуть одну карту большего значения и перебить руку дилера. Делать это можно несколько раз подряд, выстраивая впечатляющую цепочку выгодных приумножений.