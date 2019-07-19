Индекс терминов слота

Если вы новичок, то скорее всего, многие термины вам могут быть непонятны. Поэтому вот список самых часто используемых и нужных слотов.

Карусель – игровые автоматы, которые расположены в группах в казино. Они расположены один рядом с другим по различным причинам, как совместное использование джек-пот или имея ту же сумму минимальной ставки выплаты.

Холодно – машина, где не было Победы в течение длительного времени. Горячий – машина, где недавно была победа. Свободный – игровой автомат с более высоким процентом выплат является свободным машина. В обтяжку – игровой автомат с более низким процентом выплат является жесткой машиной. Классический Слот – классическим игровым автоматом считается автомат с одной линией выплат и тремя барабанами.

Бонусный Слот – этот тип машины имеет дополнительный экран, который обычно разблокирует игру различными комбинациями, такими как попадание в определенную выигрышную комбинацию или попадание в комбинацию определенное количество раз. Например, нажатие на символ колокола в третий раз открывает бонусный экран.

Различные игровые автоматы имеют различные бонусные экраны

Онлайн-версия имеет бонусные экраны в каждом игровом автомате. В обычных казино только игровые автоматы имеют бонусную экранную игру.

Дикий символ – это символ на барабанах, который может завершить выигрышную комбинацию с двумя другими символами на линии выплат. Они не могут завершить выигрышную комбинацию самостоятельно.

Символ разброса. Только игровые автоматы имеют эти символы. Преимущество заключается в том, что выигрышная комбинация может быть сделана с символами разброса независимо от того, где они расположены на экране.

Линия выплат-это линия, на которой должны остановиться символы, образующие выигрышную комбинацию. Средняя линия выплат является наиболее распространенным. На видеомагнитофоне можно найти до 20 различных линий выплат, в некоторых случаях каждая линия выплат требует активации ставки на нее. Каждая линия выплат обычно требует монету для активации.

ГСЧ – стенды для генератора случайных чисел. От этой фишки зависит судьба барабанов. Спины не влияют друг на друга, что означает, что выигрышная комбинация может прийти сразу после другой.

Игровой Навык – это бонусная игра, в которой игрок больше полагается на мастерство, чем на случай. Игровой автомат Card Sharks, созданный Realtime Gaming, является лучшим примером, когда игрок должен угадать значение карты выше или ниже, чем открытая карта. Другие бонусные игры требуют шанс не умение.

Катушка. Барабаны являются определением игры. Игры классифицируются по количеству Барабанов: 3 барабана, 5 барабанов и так далее. Символы размещаются на барабанах. Слот-турнир – это соревнование, в котором игроки начинают с одинаковой суммы денег, и тот, кто набирает наибольшее количество очков за определенный период времени, выигрывает. Таблица выплат – это список, как деньги, каждая выигрышная комбинация выплачивается, а также все выигрышные комбинации указаны.

Прогрессивный. Джекпот продолжает расти на прогрессивном игровом автомате. Джекпот состоит из небольшой части каждой ставки. Джекпот увеличивается очень быстро, как он достигает определенной суммы, потому что тогда машины играют больше всего. Куш – это самая большая выплата, что машина предлагает.

Функция Удержания – это функция, которая предлагает игроку возможность заблокировать определенный барабан или барабаны на месте. Эти барабаны являются единственными, которые не будут вращаться в следующий ход. Это может быть связано с игрой в покер, где некоторые карты проводятся до следующего раунда. Выигрыши увеличиваются с помощью этой функции, особенно, если при первом вращении проводится выигрышная комбинация.

Активная Линия Выплат – это линия выплат, которая была активирована монетой. Выигрыши выплачиваются только в том случае, если линия выплат была изначально активирована. Для получения реальных выигрышей должна быть выполнена на вулкан 24 регистрация. Многолинейный Слот – это игровой автомат, который содержит больше активных линий. Видео-слот – это тип слотов, которые вместо механических барабанов используется экран компьютера. Дополнительные барабаны и функции могут быть воспроизведены в этом типе слотов.

Рука – это рычаг, который нужно потянуть, чтобы барабаны вращались. Не все машины имеют эти рычаги в наши дни, как они были заменены счетчики на большинство механических слотов, и на всех видео-слотах.