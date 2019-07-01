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Ласты для плавания в магазине Prodive

Вчера, 11:23

prodive.ru

Каждый согласится с тем, что для дайвера решающее значение имеют такие аксессуары, как ласты. Среди всех представленных на данный момент предложений на сайте prodive.ru особенным спросом пользуются ласты Mares. И это вполне понятно, потому что они предлагают огромное количество положительных моментов, среди которых нелишним будет отметить следующие:

  1. это модели для той группы людей, которая все время погружается в самых различных условиях. Им отдают предпочтение те, для кого решающее значение имеет хорошее качество. Следует сказать о том, что эта торговая марка много внимания уделяет инновационным технологиям, что для профессионалов очень важно;
  2. хорошее решение для прохладной воды. Сюда можно отнести товары, которые стремятся к совершенству и созданы, ориентируясь на детали, поэтому в полной мере соответствуют самым высоким требованиям безопасности;
  3. наличие техники Channel Thrust – в основу положено строение скелета морских млекопитающих. Проще говоря, конструкция лопасти совмещает в себе материал разного уровня жесткости, поэтому она имеет во время гребка форму ковша;
  4. наличие пряжки ABS Plus, поэтому конструкция непосредственно самих ласт считается уникальной в своем роде. Для фиксации и снятия ласт нужно сделать всего одно движение. Работать с таким креплением не составит особенных сложностей, причем даже в том случае, если на руках перчатки.

При необходимости сайт предложит более детальные данные относительно того или иного вида продукции. Грамотный специалист окажет действенную помощь в выборе и при необходимости подскажет о том, как использовать ту или иную экипировку.

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