Игровой автомат «Monster Lab»

Что может быть интереснее, чем разнообразные монстры, да еще и выращенные в лаборатории немного чокнутого инопланетного профессора? То есть, это когда и сам профессор мало чем по красоте и телосложению отличается от своих замечательных созданий.

Слот в http://online.casinovulcan-udachi.org/vulkan-russia/ очень смешной и его игровое поле выглядит как пять больших колб в лаборатории профессора, в каждой из которых плавает по три монстрика. Когда профессор нажимает большой рычаг на своем пульте, символы меняются. Как уже понятно из описания, в игре используется пять обычных игровых барабанов по три символа в каждом, и ставки могут быть сделаны на двадцати так же привычных игровых линиях, число которых фиксировано.

В качестве игровых рисунков используются изображения самых разных смешных монстриков – и спасает рассудок игрока только то, что большинство из них улыбаются. Тут можно увидеть что-то вроде червяка, только с одним громадным глазом на голове. Или розовую черепаху с рогом на носу, как у носорога, странное образование, вроде головы, но только облепленной со всех сторон большими и маленькими глазками. Есть тут и некое подобие слона, носорога или клювастой птицы. Только все размеры и форма тела сильно изменены и пугают или удивляют. Также используется много специализированных символов. Среди них есть и «дикий» – изображение спирали ДНК в круглом символе. Он выпадает только на самых крайних барабанах и на центральном. Причем, может заменять в выигрышных последовательностях любые другие изображения, кроме других таких же специализированных.

Скаттером тут служит изображение модели какой-то молекулы, составленное из розовых шаров. Это – самый дорогой игровой символ, способный приносить выигрыши в любом месте игровых барабанов, где бы он не выпал. Также он, если выпадает от трех и более рисунков одновременно, приносит игроку от пятнадцати до двадцати пяти бесплатных игровых вращений. Если и во время них тоже будут выпадать скаттеры, игроки получат продолжение фри-спинов.

В роли бонусного символа выступает рисунок со странным существом, похожим на слизнячка с рогами быка на голове – три таких рисунка отправят игрока в бонусную игру. В рамках этой игры нужно будет выбирать правильные пробирки для заправки в автоклав, чтобы находящийся там зверек остался жив. Каждая удачная попытка вознаграждается отличными выплатами. Если зверек сдохнет, игра завершается.