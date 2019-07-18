Бессонница: методы лечения

Бессонница обычно сопровождается невозможностью уснуть или учащенными пробуждениями, то есть плохим и слабым сном. Как правило, фактором подобных нарушений считается психологическая перегрузка. По этой причине для того, чтобы бессонница отступила, сперва следует понять собственные подсознательные страхи, и проблемы психики.

Рекомендации

Если вдруг проблемы со сном доставляют нечастое беспокойство и не носят постоянный характер, то не следует принимать медикаментозные препараты. Начать следует с малого, достаточно просто немного поработать над своим спальным местом, сделать его более комфортным и удобным, и проветрить комнату, чтобы дышать стало легче.

Уберите из спальни все цветы, автоматические освежители-распылители, одним словом – все источники мощного запаха. Перед тем, как лечь спать, нужно принять ванну с аромамаслами, для полного расслабления. Еще можно попробовать подложить под свою обычную подушку, маленькую подушку, которая набита не пером, а травами, способствующими быстрому засыпанию.

Наедаться перед сном тоже не стоит, а также следует полностью убрать из вечернего приема пищи жирные и жареные блюда, кофе (в любом виде), крепкий чай, различные энергетические напитки. На замену прекрасно подойдут полезные фрукты, ягоды и простая вода. Попробуйте раскрасить свои обычные серые будни какими-нибудь яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Если неподалеку от дома есть хвойник, обязательно прогуляйтесь перед сном, ведь запах в таком лесу успокаивает ЦНС.

Если не повезло жить в спокойном и тихом районе, а жилье находится близко к станциям метро или рядом аэропорт, попробуйте использовать беруши для того, чтобы не слышать всего, что происходит на улице. А для того, чтобы яркий свет ламп ночного освещения не бил в глаза, используйте специальные повязки.

Любители занятий спортом должны перенести время своих вечерних тренировок так, чтобы организм успокоился, пришел в себя и перестал быть возбужденным. Также необходимо выработать свой режим сна. Для этого просто нужно ложиться спать не позднее десяти вечера, край – полночь. Таким образом, организм будет к назначенному времени постепенно «засыпать».

Учеными было также доказано, что секс тоже благоприятно влияет на качество сна. Ведь, когда люди занимаются сексом, происходит снятие напряжения (физического и эмоционального) и полное расслабление. Если не можете расслабиться перед сном самостоятельно, на помощь придут специальные курсы расслабления, которые поспособствуют физическому и эмоциональному успокоению.

Часто причины бессонницы заключаются в шатком материальном положении человека. Исправить эту досадную неприятность поможет https://vulkan-ru-club.com/lucky-haunter/. Заведение помогает улучшить свои навыки игры или начать карьеру, которая позволит забыть о надоевшей работе в офисе. Если делать ставки регулярно, то в самые сжатые сроки вы будете смеяться, вспоминая о прошлых проблемах.

Если данные методы не помогут, то следует обратиться к специалисту за квалифицированной помощью. Однако на приеме лучше попросить о том, чтобы выписываемые препараты были не на химической, а на натуральной основе (целебные травы или отвары).

Запомните, не следует откладывать лечение такой проблемы в долгий ящик. Нужно предотвращать бессонницу сразу, как только она началась, а не ждать до последнего, когда спать становится просто невыносимо. Следует заботиться о своем здоровье должным образом.