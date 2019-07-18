Из чего образуются облака

Облака состоят из крошечных кристаллов льда или капель воды, которые образуются вокруг частиц пыли в атмосфере. Капли мельчайшие – размером в сотую часть миллиметра. Состоит ли облако изо льда или капель воды, зависит от высоты облака над землей и температуры атмосферы вокруг нее. Будучи такими крошечными, капли воды могут оставаться в жидкой форме при температуре до –30 ° C, когда обычно они превращаются в лед. При чрезвычайно низких температурах на большой высоте облака состоят только из кристаллов льда.

Капли воды и кристаллы льда

Облака образуются, когда водяной пар в воздухе (который невидим) конденсируется в капли воды или кристаллы льда (которые видны). Крошечные частицы, такие как соль и пыль, которые известны как аэрозоли, плавают в воздухе вместе с молекулами водяного пара – водой, которая испарилась с поверхности Земли. Частицы и молекулы постоянно сталкиваются друг с другом. Когда воздух охлаждается, часть водяного пара прилипает к аэрозолям: это называется конденсацией.

Капли воды вокруг частиц аэрозоля могут становиться все больше и больше по мере того, как все больше и больше воды конденсируется. Затем они могут начать склеиваться с другими каплями. Так образуются облака. Капли воды растут до тех пор, пока они не станут такими тяжелыми, что начнут падать как дождь или снег.

Серые облака собираются перед бурей

Крошечные облачные капли рассеивают все цвета на спектре солнечного света (цвета радуги) в равной степени, поэтому мы видим свет, отраженный от них, как белый – вот почему многие облака выглядят белыми. По мере того как облако собирает все больше и больше капель воды, оно становится гуще и плотнее. Капли теперь поглощают больше света, чем рассеивают, и поэтому облако выглядит темнее – вот почему облака на небе перед дождем или снегом выглядят серыми или темно-сизыми.

Чем теплее воздух, тем больше водяного пара он может удерживать. Но когда воздух поднимется, он остынет. Пониженная температура воздуха снижает его способность удерживать водяной пар, поэтому происходит конденсация. Температура, при которой это происходит, называется точкой росы. Высота над землей, на которой достигается точка росы и образуются облака, называется уровнем конденсации.

Воздух вынужден подниматься над горами, создавая облака

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Что заставляет воздух подниматься? Когда солнце нагревает землю, воздух, соприкасающийся с ней, тоже нагревается и поднимается. Поднимающиеся столбы воздуха часто называют термиками. Воздух также можно заставить подниматься, когда он проходит над холмами или горами, или когда масса теплого воздуха встречается с массой холодного плотного воздуха вдоль так называемых погодных фронтов – границ между двумя воздушными массами. Различные способы формирования облаков приводят к разнообразию форм и размеров.

Каждый кубический метр облака содержит около 100 миллионов капель воды или кристаллов льда. Почему капли воды в облаках остаются в жидкой форме значительно ниже точки замерзания? Это потому, что каждая микроскопически маленькая капля имеет высокое поверхностное натяжение. Это предотвращает расширение капель с образованием более крупных кристаллов льда.