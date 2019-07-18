Почему мы так сильно переживаем за детей?

Беспокоиться за ребенка – это вполне нормально. Ненормально – это когда вы только и делаете, что беспокоитесь. Эмоции, переживания и остальные негативные чувства должны находиться под контролем.

Непроявление родительской заботы расценивается как отклонение от нормы. Даже звери и птицы заботятся о своем потомстве. Однако, как зачастую легко перегнуть палку и окружить ребенка не необходимой ему заботой, а выстроить вокруг него стену из гипертрофированной любви и чрезмерной заботы. От таких нездоровых отношений страдает не только ребенок, но и сам родитель.

Сам по себе страх полезен

Страх предупреждает нас об опасности и заставляет думать о последствиях. В каких ситуациях страх становится неразумным и переходит все границы? Мамы особенно усиленно испытывают страх за жизнь ребенка в период с рождения и до того момента, как ребенок идет в школу. Настоящей пуповины больше нет, однако так называемая пуповина эмоциональная остается. Остается общее биологическое поле, которое объясняется как некая духовная связь. Психологи согласны с тем, что мамам нужно заглядывать в комнату ребенка, если у нее внезапно появилось такое желание. Вспышка интуиции помогает уберечь от опасности и предотвратить происшествия.

Послеродовая депрессия строится на постоянном страхе за младенца. Мама боится брать ребенка на руки, потому что боится ответственности. А вдруг с ним что-нибудь случится? Одновременно с этим женщину мучает совесть, и она пытается уйти от реальности, чтобы не испытывать всех этих эмоций.

Когда маму и ребенка соединяет одна биологическая волна, то им очень сложно не чувствовать друг друга. Мамы могут заразиться от младенца ощущением беспомощности. Сопереживание младенцу помогает, когда мы чувствуем, что с ним не так и где у ребенка дискомфорт или болит. Однако, есть риск полностью провалиться в сознание ребенка, заменить свои эмоции его и превратиться в такое же беспомощное существо. Понимать, что ребенку может быть холодно и укрыть поплотней, – это нормально, укутывать младенца в пуховое одеяло летом в жару – это уже перебор.

Страх может перерасти в паранойю

Зачастую родители не хотят, чтобы ребенок трогал принтер или подходил к плите, потому что там опасно, можно обжечься или получить удар током. При постоянном напоминании об этом ребенку, вы только сильнее проецируете на него свой страх. Принтер не только бьется током, но еще и печатает, а плита не только обжигает, но и готовит еду – вы ведь сами не бежите прочь от электроприборов. Получается, что ребенок и так ничего не знает о мире, а тут еще оказывается, что ни к чему нельзя притрагиваться – кругом опасность!

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Бывает и такое, что несмотря на все мамины запреты, ребенок все равно везде лезет, все пробует и все трогает. Ему очень любопытно и интересно, и никакая мама не сможет его остановить от познания окружающего мира. В таком случае страх мамы за ребенка повышается в два раза.

Таких детей очень сложно в чем-то убедить словами и запугать наказами. Помочь в данной ситуации сможет только собственный опыт. Если мама сказала не трогать сковородку, она горячая, а ребенок все равно потянулся и обжегся. Значит, мама была права и предупреждала не зря. Зато теперь ребенок знает, что сковородки и кастрюли на плите трогать нельзя.