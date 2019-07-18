Садовая скульптура: декор, создающий настроение

Садовые скульптуры – один из самых частых приемов украшения сада. Подобный декор прост в установке и не требует тщательного ухода. Главное – подобрать статуи или фигуры так, чтобы получившийся пейзаж выглядел гармонично. Во многом это зависит от стилистики, в которой выдержан участок.

Классические скульптуры делаются из мрамора. Альтернативой могут послужить и другие виды камня: гранит, известняк, кварц. Они не менее прочны и легки в обработке. Допустимо использовать искусственный камень. Самые бюджетные версии для сада – гипсовые. Некоторые стили предоставляют дополнительный простор для фантазии. В кантри-стиль хорошо впишутся деревянные изваяния. В эко-саду вместо обычных фигур можно использовать коряги причудливых форм. Современные дизайны могут отлично дополнить кованые или металлические изделия.

Особенности использования скульптур в саду

Важную роль играет размер скульптур. Они должны выглядеть пропорционально территории. Чем больше территория сада, тем более крупные объекты и композиции можно себе позволить. Скульптуры небольших размеров будут смотреться органично повсеместно. Можно составлять из них целые тематические группы, но заполнять ими все пространство не стоит. Цель подобных объектов – создать гармоничный пейзаж, верно расставив акценты.

Самый частый вид садовой скульптуры – трехмерный. Как правило, это фигура человека, животного, мифического или сказочного существа. Иногда в дизайне используются стелы. Они представляют собой плиту с надписями или рельефным изображением. Этот вид искусства был известен еще во времена древнего Египта. Стелы с нанесенными на них сценами из мифологии хорошо сочетаются со скульптурами в духе античности. Для композиции подойдут и схожие по происхождению архитектурные элементы. Например, рядом могут находиться колонны или их развалины.

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При этом любые изваяния, имеющие отношение к античности, весьма требовательны к окружающей обстановке. В соседстве с фигурами в других стилистиках они потеряют свою изысканность. Такие варианты прекрасно впишутся в классические типы сада, например, в регулярный. Там же скульптуры могут служить украшениями для фонтанов.

Многие участки украшают менее требовательные садовые фигуры: звери, птицы, гномики. Их приобретают в магазинах или изготавливают собственноручно. Подбирая скульптурные композиции, нужно помнить об их настроении. Характер каждой из них сможет внести новые оттенки в разные области сада. С их помощью можно как усилить желаемый эффект, так и добиться неожиданного. Так задумчивый силуэт дополнит уединенный уголок. Смешные или мультяшные фигурки впишутся в пеструю клумбу или палисад рядом с детской площадкой.

Японский и китайский сады требуют особого подхода к скульптурной группе. Для них подбираются символические фигуры зверей: часто драконов и львов. Делая упор на философию и религию, можно установить изваяния Будды или Конфуция. К подобному роду декора относят также пагоды и каменные фонари. В таком ландшафте достаточно живописно смотрятся и обычные валуны. Определяясь, в каком месте поставить ту или иную статую, можно использовать бумагу или картон. Вырезанное из него очертание фигуры позволит не перетаскивать оригинал по всему саду.