Простой и правильный учет компьютеров на предприятиях

Полезный инструмент администратора

Рано или поздно перед администратором сети становится вопрос - учет компьютеров на предприятиях. Учет компьютерной техники необходим для бухгалтерии, для своевременного подсчета амортизации оборудования, своевременного его списания, а также корректировки остаточной стоимости при проведении ремонтов или апгрейдов ПК.

Удобная инвентаризация компьютеров в сети, активного сетевого it оборудования и оргтехники теперь не проблема. Использование программы инвентаризации ПК от компании Softinventive Lab решает эту задачу оперативно и достоверно.

Основные функции

Помимо основного назначения (инвентаризация по сети) доступны следующие возможности:

сканирование и аудит состояния сети без применения агентов. Если вы обладатель пароля администратора, вам будет открыт доступ в структуру Active Directory, диапазоны сетевых и IP адресов в домене.

составление и вывод разнообразных отчетов, с возможностью копирования, экспортирования или распечатывания. Поисковый функционал оперативно предоставит результаты, еще до окончания ввода запроса в поле поиска.

ведение журнала изменений, отображающего изменения в аппаратном и программном обеспечении, использование дискового пространства, сетевой оргтехники и пр.

автоматизация сканирования позволит проводить инвентаризацию it оборудования в сети по расписанию. Система учета будет готова стартовать в назначенный календарем день и час, в рабочее время или в выходной - как будет задано администратором.

Дополнительные опции

Программа для сбора информации Total Network Inventory 3 расширяет доступный администратору функционал и предоставляет возможности для составления баз данных пользователей, хранения пула авторизационных данных доступа к разным устройствам и протоколам.

Удобный интерфейс в режиме реального времени отображает онлайн-статус сетевых устройств.

Сканер-интеллектуал

Достаточно просто ввести пароль администратора и указать программе диапазон интересующих вас опций, при необходимости и наличии введите авторизационные данные для требующего этого девайсов. После этого сканер начнет работу в автоматическом режиме, ход которой будет графически отображаться на экране вашего монитора

Спустя короткий промежуток времени сканирования будет завершено, а вам предоставлен детальный отчет с автоматическим размещением в хранилище программы.