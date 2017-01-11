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Простой и правильный учет компьютеров на предприятиях
11 января 2017
Полезный инструмент администратора
Рано или поздно перед администратором сети становится вопрос - учет компьютеров на предприятиях. Учет компьютерной техники необходим для бухгалтерии, для своевременного подсчета амортизации оборудования, своевременного его списания, а также корректировки остаточной стоимости при проведении ремонтов или апгрейдов ПК.
Удобная инвентаризация компьютеров в сети, активного сетевого it оборудования и оргтехники теперь не проблема. Использование программы инвентаризации ПК от компании Softinventive Lab решает эту задачу оперативно и достоверно.
Основные функции
Помимо основного назначения (инвентаризация по сети) доступны следующие возможности:
Дополнительные опции
Программа для сбора информации Total Network Inventory 3 расширяет доступный администратору функционал и предоставляет возможности для составления баз данных пользователей, хранения пула авторизационных данных доступа к разным устройствам и протоколам.
Удобный интерфейс в режиме реального времени отображает онлайн-статус сетевых устройств.
Сканер-интеллектуал
Достаточно просто ввести пароль администратора и указать программе диапазон интересующих вас опций, при необходимости и наличии введите авторизационные данные для требующего этого девайсов. После этого сканер начнет работу в автоматическом режиме, ход которой будет графически отображаться на экране вашего монитора
Спустя короткий промежуток времени сканирования будет завершено, а вам предоставлен детальный отчет с автоматическим размещением в хранилище программы.