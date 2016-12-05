Гранит от компании Тетра-Стиль в Харькове

Такой материал, как гранит вызывает восхищение уже многие века. Еще сотни лет назад человечество использовало его для постройки самых монументальных и важных зданий. Сегодня популярен гранит в Харькове от компании Тетра-Стиль, так как он олицетворяет все те же характеристики величия и престижа.

Величественный символ

Самые яркие впечатления от этого натурального камня у человечества можно охарактеризовать следующими словами – надежность, величие, пафос, презентабельность. Сложно подобрать еще какие-то материалы, которые смогли бы превзойти гранит и изделия из него по такому описанию. Этот камень можно встретить в старинных замках, которые являются на сегодняшний день историческими достопримечательностями. Также из него сделано множество потрясающих мостовых и памятников культуры. Встречаются изделия из гранита в Харькове, а также во всех других городах Украины.

Естественная красота камня

Несмотря на то, что натуральный камень кажется грубым и холодным, гранитные изделия способны быть красивыми. Их естественная красота дополняется работой мастера, и получаются настоящие шедевры. Эстетическая красота обеспечивается следующим образом:

Даже серого цвета гранит, Харьков богат на эту разновидность, обладает величественной красотой. Но природа создала и другие оттенки – светло-зеленый, черный, красный, голубой и пр.

Помимо расцветки существует еще и варианты камня по размерам. Если взять монолитную глыбу, то из нее можно сделать внушительную столешницу. А вот если обратить внимание на крошку или мелкие осколки, то из них неплохо получаются витражи и мозаики. А это обеспечивает максимальную оригинальность отделки помещения.

И хоть этот камень и обладает невероятной прочностью, производство изделий из гранита позволяет делать самые разные их формы. Так, если вы решили, что хотите подоконник или столешницу оригинального дизайна, то мастерам не сложно отойти от стандартных решений и обработать камень соответствующим образом.

Также гранит в Харькове обрабатывают для всевозможных дизайнерских эффектов. Это может быть и полировка, шлифовка, пиление, термообработка и пр. И каждый раз окончательное изделие будет иметь различную поверхность со своим особым шармом.

Цены на подобные изделия

Чтобы определиться с тем, можете ли вы позволить себе заказать гранит для отделки помещения, следует определиться со множеством нюансов. Так, от цвета и редкости камня будет во многом зависеть его цена. Влияют на конечный итог и размеры изделия, необходимость поиска монолитной плиты или конкретного естественного рисунка. И последний штрих – работа самого мастера. Чем сложнее вы желаете форму изделия, чем более трудоемкая работа, тем она выше ценится. В принципе, если брать стандартные оттенки и особо не придумывать дизайнерских изысков, то цена на гранит окажется не большей, чем на искусственный материал. А его качество вас, наоборот, порадует.