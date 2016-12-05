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Гранит от компании Тетра-Стиль в Харькове
Вчера, 18:43
Такой материал, как гранит вызывает восхищение уже многие века. Еще сотни лет назад человечество использовало его для постройки самых монументальных и важных зданий. Сегодня популярен гранит в Харькове от компании Тетра-Стиль, так как он олицетворяет все те же характеристики величия и престижа.
Величественный символ
Самые яркие впечатления от этого натурального камня у человечества можно охарактеризовать следующими словами – надежность, величие, пафос, презентабельность. Сложно подобрать еще какие-то материалы, которые смогли бы превзойти гранит и изделия из него по такому описанию. Этот камень можно встретить в старинных замках, которые являются на сегодняшний день историческими достопримечательностями. Также из него сделано множество потрясающих мостовых и памятников культуры. Встречаются изделия из гранита в Харькове, а также во всех других городах Украины.
Естественная красота камня
Несмотря на то, что натуральный камень кажется грубым и холодным, гранитные изделия способны быть красивыми. Их естественная красота дополняется работой мастера, и получаются настоящие шедевры. Эстетическая красота обеспечивается следующим образом:
Цены на подобные изделия
Чтобы определиться с тем, можете ли вы позволить себе заказать гранит для отделки помещения, следует определиться со множеством нюансов. Так, от цвета и редкости камня будет во многом зависеть его цена. Влияют на конечный итог и размеры изделия, необходимость поиска монолитной плиты или конкретного естественного рисунка. И последний штрих – работа самого мастера. Чем сложнее вы желаете форму изделия, чем более трудоемкая работа, тем она выше ценится. В принципе, если брать стандартные оттенки и особо не придумывать дизайнерских изысков, то цена на гранит окажется не большей, чем на искусственный материал. А его качество вас, наоборот, порадует.