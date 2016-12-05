Голые знаменитости в сети - виноваты хакеры или состояние души?

В сети интернет можно найти тысячи сайтов про знаменитостей. Здесь есть вся подноготная поп-идолов и кумиров, начиная от даты рождения, заканчивая их ростом, весом, вкусовыми пристрастиями и куда более серьезным - эротическими фотографиями.

Никто не может утаиться от вездесущих папарацци ни дома, ни на людях, ни даже не отдыхе за границей. И знаменитости в стиле НЮ всегда популярны.

Все, что вы хотели знать

Сегодня довольно популярно смаковать в прессе от и до даже малейшие изменения в жизни того или иного актера, певца, художника. Представителям СМИ только дай повод или зацепку, как уже через полчаса вас будет ждать очередной громкий скандал, возможно даже, раздутый из ничего.

Кто развелся и женился? Кто забеременел, а кто снялся в новой эротической фотосессии?

На все эти вопросы можно найти ответы в сети интернет. Ряд специализирующихся на сплетнях интернет-изданий изо дня в день старается удивлять очередными утками или реальными фактами из жизни звезд, о которых вы мечтали знать. Чего только стоят самые главные секс-скандалы современности!

Главные сексуальные скандалы со знаменитостями

Можете ли вы представить, что на самом деле творится в душе звезд, чьи эротические хроники стали настоящим достоянием общественности? Их бурная личная жизнь обсуждается во всем мире. Кто же успел засветиться в определенного рода скандалах? В 2014 году в Америке случился самый грандиозный секс-скандал. Тогда хакеры слили в сеть обнаженные фотографии более чем ста знаменитостей. И пока одни обвиняли звезд в том, что нельзя хранить такие фото на своих гаджетах, другие встали на их защиту. Тогда в эпицентре скандала оказались Кирстен Данст, Дженнифер Лоуренс, Кейт Аптон и ряд прочих известных личностей. В свое время Памела Андерсон также становилась жертвой утечки в сеть. Тогда мир увидел ее личные “хоум видео” с супругом Томми Ли и парнем Бретом Майклсом. Судебные разбирательства по данному делу длились годы, но в конце концов секс-символ нулевых сумела получить компенсацию за моральный ущерб. Около десяти лет назад звездой такого же порно-видео стала Ким Кардашьян и ее парень Рей Джей. В суде звезда не добилась ничего, однако распространение видео было заблокировано. В 2009 году жертвой хакеров стала красотка Скарлетт Йохансон. С ее телефона в сеть попали довольно пикантные фото, быстро ставшие достоянием общественности. В тот же момент об утечке фото заявили и Мила Кунис, Селена Гомес, Джастин Тимберлейк. Отечественные звезды не отстают от голливудских коллег. Наташа Королева и Тарзан, Никита Джигурда, Алексей Панин, Виктория Боня, Юлия Ковальчук – это далеко не полный список знаменитостей, попавших в секс-скандал.

Такого рода эротические скандалы по-разному воспринимаются поп-иконами и влияют на их судьбу. Одни из-за них теряют семьи, а вот другие наоборот приобретают неслыханную популярность.