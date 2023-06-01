Как ухаживать за кожей лица?

Чтобы кожа была красивой, молодой и здоровой, нужно за ней постоянно ухаживать. Любой коже необходимо увлажнение, независимо от возраста и жирности, но для этого следует правильно выбрать средство ухода. В магазинах представлен большой выбор средств, бывает сложно иногда выбрать оптимальный вариант. В этом помогут отзывы, нужно тщательно прочесть этикетку средства. Она должна содержать производителя, штрих код и адрес, особенности средства, для какой кожи оно предназначено, срок годности, дата производства, полный состав, знак Ростеста. Осмотреть нужно, кроме упаковки, содержимое: не должно быть жидкости на поверхности средства. Когда возможно, следует использовать пробник. Для Вас лучшим будет крем, который правильно подобран, учитывает сезон и особенности Вашей кожи. Вы можете купить восстанавливающий крем для лица на нашем сайте.

Как выбирать крем?

Молодой коже необходимо только легкое увлажнение. Для нее в косметическом средстве от https://resedaodor.com содержится витамин В5 и натуральные масла. Увядающая и зрелая кожа, кроме увлажнения, нуждается в веществах, которые помогают выработке коллагена. Подбирают крем в зависимости от сезона. Летом необходимо защищать кожу от УФ. Для весеннего периода нужен более активный крем, чтобы избежать обветривания и шелушения. Для зимы необходим жирный питательный крем. Разные ингредиенты применяются для различной кожи. Сухая нуждается в жировой составляющей средства, жирную необходимо увлажнять кремами без консистенции геля. Коже в разное время в течение суток требуется различное увлажнение. В период стрессов или диет необходимо интенсивное увлажнение. Для чувствительной кожи необходимо внимательное отношение к свойствам крема. Лучше всего купить средство для ухода за лицом на нашем сайте.

Как приготовить крем дома?

Любой крем является смесью жира и воды, но компоненты не смешиваются сами по себе, для этого необходимы природные эмульгаторы. Для домашнего приготовления крема применяется ланолин, пчелиный воск. Жирной фазой служат кунжутное, персиковое, оливковое масло и др. Для жирной кожи натуральная косметика должна содержать миндальное, персиковое масло, а также ореха, косточек расторопши, винограда. Для увлажняющего крема водная составляющая включает отвары трав, кипяченой воды, фруктов, соков ягод. От типа кожи зависят пропорции. В кремы также добавляют вещества и эфирные масла: эластин, витамины, цветочные или растительные экстракты. Дома можно приготовить увлажняющий крем на основе экстракта зеленого чая и льняного масла. В качестве эмульгатора используется натуральное растительное вещество из оливкового масла.