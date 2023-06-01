Ремонт и заправка автокондиционеров

В принципе, сложного в этом ничего нет. Однако, тут могут быть определенные нюансы, которые стоит учитывать перед тем, как стараться самостоятельно заправить кондиционер в своем автомобиле. Так отечественные модели более неприхотливы, в то время как иностранные аналоги могут потребовать от вас наличия сертифицированного оборудования для заправки кондиционера. Еще одним дельным советом, который можно дать в такой ситуации это - не стоит браться за такое ответственное дело если вы не имеете опыта.

Стоит заправлять автокондиционер самому или доверится специалисту?

Тут так же не может быть одного однозначного ответа. Вы должны понимать, что это очень дорогостоящий агрегат вашего автомобиля, и в случае поломки или ошибки при заправке можно достаточно серьезно подрезать свой семейный бюджет. Кроме того, если ваш автомобиль находиться на официальной гарантии от дилера, то ни в коем случае не стоит производить такие сложные манипуляции с автомобилем своими руками. Во первых это новый автомобиль и испортить такую важную деталь на новом автомобиле будет очень обидно, не говоря уже о том, сколько это будет стоить. Во вторых ваша машина слетит с гарантии автосалона, а этого уж точно не нужно лишатся раньше времени. Поэтому лучше делать все на официальном СТО В любом случае лучше доверить своего железного коня специалисту, который достаточно быстро поможет вам с заправкой кондиционера, кроме того, вы получите гарантию на произведенные работы. Ремонт автокондиционера мы кстати тоже осуществляем.

Что вы можете почистить в кондиционере самостоятельно?

Чистка кондиционеров должна производиться регулярно, для обеспечения в автомобиле необходимого микроклимата. Для этого пользователь должен проводить чистку системы самостоятельно или на специализированном сто. Открываем сервисную панель, достаем сетчатые фильтры, которые прекрасно промываются под струей проточной воды. Моющие средства и кипяток при этом применять совсем не обязательно. Чтобы правильно извлечь и установить данные фильтры на место, можно воспользоваться инструкцией. Промываются такие фильтры один раз в несколько лет. Эта операция не займет у вас много времени и вам не потребуется вызывать специалиста по системам кондиционирования. Но сделав такую чистку, вы сумеете продлить работу кондиционера и вам не понадобиться дорогостоящий ремонт данного агрегата в автомобиле.