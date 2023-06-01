Кадровое агентство – это организация, которая помогает найти компаниям рабочий персонал. Это посредник между работодателем и работником. Они помогают работодателям по поиску работников, а ищущим работу трудоустроится. Нельзя путать обычное кадровое агентство, ит кадровые агентства и агентство по трудоустройству. Они как бы подразумевают одно и то же, но немного функционально отличаются. С кадровым агентством разобрались, а вот агентство по подбору персонала – это тоже посредник между работодателем и работником, но работает по заказу работодателя. Если же организация работает по заказам соискателя – это агентство по подбору персонала. Каждое агентство подбирает персонал по своему; кому-то важна профессиональные навыки соискателя, кому-то обязательно нужны дипломированные специалисты, а кому то не очень-то и важна квалификация работника. Они в основном, в начальном периоде работы, ориентируются на анкету или резюме соискателя.

Почему выбирать кадровые агентства?

В наши дни многие соискатели публикуют о поиске работы в различные форумы, сайты в разделе «Работа», бегущие строки на телевидении, клеят объявления и т.д. Они уже подкованы со всех сторон, знают, как грамотно составлять резюме, как правильно и что нужно говорить на собеседованиях. Все это дает возможность «проникнуть» непрофессиональному работнику в крупные компании, известные фирмы и организации. Чтобы избежать таких ситуаций, мы настоятельно рекомендуем работодателю, обращаться в кадровое агентство центр. Специалисты не допустят, чтобы в вашей компании работали некачественные работники. Ведь они проводят глубокий анализ каждого претендента на то или иное рабочее место специальными навыками, которые эффективно работают на практике. Только мастера по подбору персонала могут определить, сможет ли соискатель сделать работу качественно, имеет ли он опыт в этом деле и какие работы выполнял ранее.

Как работают кадровые агентства?

Некоторые агентства берут предоплату за свои услуги, а некоторые берут плату только после успешного исхода, то есть когда соискатель находит работу, а работодатель персонал. Также есть гарантии на замену соискателя в период его испытательного срока. Рекрутеры исключительно взаимодействуют с работодателем, отправляя ему напрямую соискателей или же их подготовленную анкету. Весь процесс проходит по соглашению или не соглашению работодателя. Отбор кандидатов на позиции сначала определяет кадровое агентство, а последний выбор остается за заказчиком.