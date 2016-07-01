Все о девушках легкого поведения

Если прежде представляя проституток мы видели перед глазами девушек в очень короткой юбке или в леопардовых лосинах, с ярким броским макияжем и с открытыми пышными формами, то сейчас проститутки Ростов на Дону научились грамотно маскироваться. Если учитывать то, что 50% заработка они тратят на уход за собой, то современную проститутку очень сложно отличить от обычной девушки. В основном это девочки получающие высшее образование, которые учатся в институтах, либо же работают еще и на основных работах. Именно поэтому девушки стараются грамотно за собой ухаживать, для того чтобы привлекать к себе внимание клиентов.

Сколько средств девушки тратят на уход за собой?

Для того чтобы выглядеть привлекательно, девушкам необходимо обязательно посещать салоны красоты, выполняя всевозможные процедуры для создания идеальной внешности. Пилинг, эпиляция, поддержание красоты и молодости, уход за волосами, маникюр-педикюр, все это играет очень важную роль. Поэтому 30% из всего заработка отразится конкретно на внешности. Некоторые девушки прибегают к услугам солярия, для того чтобы придать коже приятный оттенок. Еще 20% заработка девушки тратят на то, чтобы приобретать себе красивое нижнее белье. Как принято считать, мужчины любят глазами, чем красивее обертка, тем больше вероятности что на нее обратят внимание. Мы можем смело заявить о том, что проститутки Ростов получают достаточно большие деньги, но в себя они вкладывают не меньше.

Почему девушки идут в эту профессию?

Основной причиной такого выбора служит отсутствие финансовых средств, или же их острая нехватка. Но еще многим девушкам, так же как и мужчинам, нравится разнообразие. Это отличный опыт, который они в дальнейшем могут применять в жизни. Ведь возможность переспать с множеством мужчин дается не каждой. Поэтому здесь уже каждый преследует свои цели. Кому-то нравится разнообразие, кому-то нравится независимость, некоторым нужны деньги, кто-то это бросает сразу, кто-то не может уйти из профессии. Здесь все сугубо индивидуально.